Türkiye'nin Tokyo 2020 maraton kadrosu kesinleşti
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Türkiye'nin Tokyo 2020 maraton kadrosu kesinleşti

Türkiye'nin Tokyo 2020 maraton kadrosu kesinleşti
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Türkiye'yi, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda maratonda temsil edecek atletler belli oldu.

Türkiye'yi, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda maratonda temsil edecek atletler belli oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, teknik kurul ile yapılan değerlendirme sonucunda erkeklerde 3, kadınlarda 1 sporcudan oluşan 4 kişilik kadroyu açıkladı.

Buna göre, Avrupa rekortmeni Kaan Kigen Özbilen, eski 10 bin metre Avrupa şampiyonu Polat Kemboi Arıkan, eski Balkan şampiyonu maratoncu Yavuz Ağralı ve kadınlarda tüm zamanların Türkiye'nin en iyi ikinci derecesini yaparak barajı geçen Meryem Erdoğan, Tokyo'da ay-yıldızlı takımı temsil edecek.

Başkan Çintimar, "Tüm atletlerimize en iyilerini geliştirmeleri ve ülkemize en iyi temsili sağlamaları konusunda güvenimiz tam. Madalya için ise özellikle Avrupa rekortmenimiz Kaan'a güveniyoruz. Elbette olimpiyatın en prestijli yarışında madalya kolay değil ama otoritelerce de kürsü adayı gösterilen bir atletimiz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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