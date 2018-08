Türkiye'nin Tökezleyeceğini Sanmak Ahmaklıktır"

TRABZON - (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Böyle bir ülkenin ayağına döviz kuru dolaştı diye tökezleyeceğini sanmak ahmaklıktır." dedi.

Erdoğan, Trabzon Zorlu Otel'de düzenlenen AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde Trabzon'a yapılan yatırımları anlattı. Trabzon'da ikinci bir devlet üniversitesinin faaliyete geçirileceğini hatırlatan Erdoğan, Avni Aker ve Akçaabat stadyumlarının ise "Millet Bahçesi" yapılacağını söyledi.

Erdoğan, sağlık alanında hayata geçirilen projelere de değinerek, Trabzon'da bin 200 yataklı şehir hastanesinin yapımına devam edildiğini kaydetti.

"Dağları delerek yola devam ediyoruz"

Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla 8 bin konut projesinin hayata geçirildiğini dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Dağları delerek yola devam ediyoruz. Şimdi hedef 12 köprülü kavşak, 17 tünel ve 55 köprü bulunan Kanuni Bulvarı ile Akyazı ve sahil bağlantı yolları projesinde tamamlanan kesimleri etap etap hizmete sunmak...Projenin tamamını inşallah 2 yıla kadar bitiriyoruz. Doğu Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı olan Zigana Tüneli'ni ve bağlantı yollarını da önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Zigana Tüneli, özellikle Trabzon Limanı'nın, Türkiye'nin önemli limanlarından biri olmasını sağlayacak."

Trabzon'un ilçe bağlantı yollarının iki yıl içinde bitirileceğini bildiren Erdoğan, "Etüt proje çalışmalarına yakında başlayacağımız Trabzon-Erzincan hızlı tren hattıyla Trabzon'u da hızlı tren ağına ekliyoruz." bilgisini verdi.

Erdoğan, Trabzon Havalimanı'ndaki yolcu trafiğinin geçen yıl 4 milyon 153 bine ulaştığını kaydeden Erdoğan, "Çalışırsan oluyor. 'Yok şöyle demişler, yok döviz yokmuş, yok bilmem ne yokmuş'. Ne olursa olsun. Benim insanım, milletim, vatandaşım var ya bu seyrüseferlerle neyin ne olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yatırımlar hız kesmeden devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin turizm kaynaklarına da katkı verdiklerini hatırlatarak "Uzungöl'ün durumu iyi değil. Burayı daha iyi hale getirmemiz lazım. Bu haliyle olmaz. Onun için adımlarımızı daha kararlı atacağız, süratle." dedi.

Trabzon'a toplam 1,7 milyon lira tutarında tarımsal destek verildiğini anlatan Erdoğan, "Ne diyor Kılıçdaroğlu? 'Çiftçi ağlıyor' diyor. Eline, diline dursun. 'Nasıl ağlıyor ya?' Ben sana resmi rakam veriyorum. Dikkat et, öyle havada, tavada değil. Ama haberi yok. Bunlar benim çiftçime verilmiş olan tarımsal destek. Önümüzdeki dönemde bu yatırımlar hız kesmeden devam edecek. Rabbim imkan ve ömür verdiği sürece ülkemize ve sizlere hizmet etmeyi devam ettireceğiz. Biz, size efendi olmaya gelmedik, hizmetkar olmaya geldik." ifadelerini kullandı.

"Alternatif finans araçlarıyla cevap vereceğiz"

Meselelere günlük gelişmelerin dar penceresinden değil, asırlara sari bir perspektiften baktıklarını vurgulayan Erdoğan, "Böyle bir ülkenin ayağına döviz kuru dolaştı diye tökezleyeceğini sanmak ahmaklıktır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, tüm imkan ve kararlılıkla 2023 hedeflerine yürüdüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kendimize dünyanın en iyileriyle yarışan savunma sanayisini kurduk, kuruyoruz. Bugün de bizleri dolarla sınayanlara yarın alternatif finans araçlarıyla cevabımızı vereceğiz. Birilerinin güya Türkiye'yi ekonomik açıdan düzlüğe çıkarmak için eski dönemin araçlarını yeniden tedavüle sokmaya çalıştığını görüyoruz ama biz bu şifreleri çok iyi biliriz. 'IMF ile anlaşın' diyenlerin aslında 'Ülkenizin siyasi bağımsızlığından vazgeçin' demek istediklerini gayet iyi biliriz."

Türkiye'ye yönelik tehdit girişimlerinin anlamını da bildiklerini vurgulayan Erdoğan, "(Faiz) diyorlar. Bu can bu tende kaldıkça, bu tuzağa da gelmeyiz. Çünkü faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir sömürü aracıdır, bunu iyi bilelim. Kimse bizi bu tuzağa düşürmeye çalışmasın. Bu oyuna da gelmeyeceğiz. Hiçkimse boşuna hevese kapılmasın. Bu millet, ayaklarına yeniden prangalar vurulmasına, boynuna yeniden zincir geçirilmesine izin vermeyecektir. Özgürlüğün bedeli ancak can olabilir. Biz bunun için her fırsatta, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon Zorlu Otel'de düzenlenen AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısının ardından otelin önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

