Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğinden Mustafa Kemal Atatürk Okulu'na spor alanı

19.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:46

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği inisiyatifiyle toplanan bağışlarla restore edilen Tiran'daki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu spor alanının açılışı törenle yapıldı.

Büyükelçilik himayelerinde daha önce düzenlenen hayır kermesine katılan Türk kurum ve firmalarının desteğiyle toplanan bağışlarla restore edilen spor alanının açılış törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün yanı sıra okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce verdikleri sözlerini yerine getirmiş olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Hizmete sundukları oyun sahasının Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimine katkıda bulunacağını dile getiren Yörük, "Hayır amaçlı yardımlarımızın hayata geçmesinde bizlere destek sağladığı için buradaki TİKA koordinatörlüğümüze ve aynı zamanda Air Albania'nın ortağı konumunda olan Türk Hava Yollarının buradaki temsilcilerine de teşekkürlerimi sunuyorum. Biz bu hayır amaçlı kermesimizi devam ettireceğiz. Bunu buradaki Türk Büyükelçiliğinin geleneksel bir etkinliği haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kermese katılan Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta'ya teşekkür eden Yörük, "Biz yüzyıllar boyunca Arnavut kardeşlerimizle hep bir arada el ele, omuz omuza yaşadık. Dayanışma içinde, yardımlaşma içinde olduk. Bu hayır etkinliğimiz, kermesimiz vesilesiyle de bu dayanışmamızı ve yardımlaşmamızı inşallah önümüzdeki yıllarda da büyükelçilik olarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu Müdürü Dritan Kllojka da Türk kurumlarıyla olan iş birliğine değinerek, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğinin davetiyle ortak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, TİKA ve diğer Türk kurumlarının eğitim kalitesine de etkisi olan okulun altyapısına katkı sunduklarını belirten Kllojka, "Bu son yatırım olan spor alanı da okula yeni bir imaj verdi ve okula geldiğimiz ilk andan itibaren çok mutluyuz. Bunun, aynı zamanda okul öğrencileri arasında voleybol ve basketbol gibi spor alanlarında yeni yeteneklerin hazırlanmasına ve çıkarılmasında da etkisi olacaktır. Spor salonu çevre sakinlerinin kullanımına açık bir yer olacaktır." diye konuştu.

Kllojka, Büyükelçi Yörük'ün okulun bulunduğu Sauk semti sakinlerince çok sevilen bir kişi olduğunu söyledi.

Hayır kermesinde toplanan bağışlar ile okulun bahçesine voleybol sahası inşa edilirken, mevcut basketbol sahası da yenilendi.

Başkent Tiran'ın Sauk semtindeki okulda şu anda 550 öğrenci eğitim görüyor.

Arnavutça eğitimin yapıldığı okul 1996 yılında hizmet vermeye başladı, 2002 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ismini aldı.

Kaynak: AA