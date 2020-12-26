Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

26.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:06
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan, AA'nın

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yazgan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin dünya genelinde çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Yazgan, haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu, yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" ve spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" fotoğraflarını tercih etti.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına bu yıl da katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Yazgan, "Anadolu Ajansına bu geleneği başlatması ve yaşatması nedeni ile teşekkür ediyorum. Bizim için her yılın sonunda yarışma başlasa da seçsek diye bir beklenti oldu". diye konuştu.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasının kendisine fotoğrafçının gözünden ve kameranın arkasından kareleri farklı bir şekilde görme fırsatı verdiğini belirten Yazgan, "Hepsi çok güzel fotoğraflar. Seçmek zor oluyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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