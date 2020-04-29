Türkiye'nin tıbbi yardım uçağı ABD'ye ulaştı
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Türkiye'nin tıbbi yardım uçağı ABD'ye ulaştı

Türkiye'nin tıbbi yardım uçağı ABD'ye ulaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine, Ankara'dan kalkan yardım uçağı ABD saatiyle 17: 15'te Washington Joint Base Andrews askeri havaalanına iniş yaptı.

29.04.2020 03:24 | Son Güncelleme: 29.04.2020 03:27

Türkiye'nin tıbbi yardım uçağı ABD'ye ulaştı

WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine, Ankara'dan kalkan yardım uçağı ABD saatiyle 17: 15'te Washington Joint Base Andrews askeri havaalanına iniş yaptı. Uçağı, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya Dairesi Müsteşar yardımcı vekili Philip T. Reeker karşıladı. Gönderilen tıbbi yardım kolilerinde; 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 koruyucu maske, 1500 koruyucu gözlük ve 4 bin tulum olduğu bildirilmişti.

Türkiye'nin tıbbi yardım uçağı ABD'ye ulaştı

Kaynak: İHA

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