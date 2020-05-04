Türkiye'nin tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştı
04.05.2020 09:36 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:36
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs ile mücadele için gönderdiği ikinci grup tıbbi yardım malzemelerinin Somali'ye ulaştırıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs ile mücadele için gönderdiği ikinci grup tıbbi yardım malzemelerinin Somali'ye ulaştırıldığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün gece havalanan TSK'ya ait uçağımız Mogadişu'ya indi" denildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com