Türkiye'nin tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştı
04.05.2020 08:14 | Son Güncelleme: 04.05.2020 08:48
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için gönderdiği ikinci grup tıbbi yardım malzemelerinin Somali'ye ulaştırıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için gönderdiği ikinci grup tıbbi yardım malzemelerinin Somali'ye ulaştırıldığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Kovid-19'la mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştırıldı.
Dün gece havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak Mogadişu'ya indi.
Kaynak: AA