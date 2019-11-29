Türkiye'nin terörle mücadele bilançosu

29.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:04

SERTAÇ BULUR - İçişleri Bakanlığı koordinesinde, bölücü terör örgütü PKK/PYD, FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik 10 ayda düzenlenen operasyonlarda 424'ü ölü, 492'si sağ/yaralı ve 397'si teslim olmak üzere bin 313 terörist etkisiz hale getirildi.

Başta terör ve terörizmle mücadele olmak üzere iç güvenlik hizmetlerinde bütüncül bir yaklaşımı benimseyen İçişleri Bakanlığı, kolluk birimleri, güvenlikle ilgili bilis¸im sistemleri ve sınır güvenlik sistemleri sayesinde ülkeyi adeta "entegre güvenlik s¸emsiyesi" altına aldı.

Hazırladığı politika belgeleri doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiren Bakanlık, personel, araç-gereç ve fiziki imkanlar bas¸ta olmak üzere her alanda kapasite artıs¸ına gitti.

İç güvenlik birimlerinde profesyonelles¸meye önem veren, iç güvenligˆin sevk ve idaresini tek elden yöneten İçişleri Bakanlığı, ayrıca teknolojinin sundugˆu imkan ve kabiliyetlerden üst seviyede istifade ederken birimler arası entegrasyon ve koordinasyona öncelik veriyor.

Bakanlık koordinasyonunda polis, jandarma, sahil güvenlik ve güvenlik korucularının yürüttüğü iç güvenlik hizmetlerinde "olay sonrası operasyon" mantıgˆından "kesintisiz operasyon" stratejisine geçilerek terörle ve terörizmle topyekun mücadeleye girildi.

Bölücü terör örgütü PKK/PYD, FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele sürdürülürken güvenlik güçlerinin şehir ve kırsal alanda hakimiyet kurmasıyla teröristlerin hareket alanları kısıtlandı.

10 ayda 257 terör olayı engellendi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, terör örgütlerine yönelik 10 ayda düzenlenen operasyonlarda 424'ü ölü, 492'si sağ/yaralı ve 397'si teslim olmak üzere 1313 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 11 bin 39'u PKK, 29 bin 752'si FETÖ, 2 bin 491'i DEAŞ ve 701'i sol terör örgütlerinden olmak üzere 43 bin 983 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 2 bin 143'ü PKK, 4 bin 907'si FETÖ, 821'i DEAŞ ve 160'ı sol örgütler olmak üzere 8 bin 31'i tutuklandı.

Aramalarda, 1388 silah, 526 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 808 el bombası, 38,6 ton patlayıcı ve 257 bin mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin 10 ay içinde yürüttüğü titiz ve kararlı çalışmalar sonucu 247'si PKK, 3'ü DEAŞ ve 7'si sol örgütler olmak üzere 257 terör olayı önlendi.

Son 3 yılda yurt içindeki terörist sayısında düşüş yüzde 79

İç güvenlik operasyonları kapsamında 10 ayda PKK/PYD'ye yönelik 52'si büyük ve 419'u orta çaplı olmak üzere 106 bin 281 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 422'si ölü, 253'ü sagˆ ya da yaralı ve 289'u teslim? olmak üzere 964 terörist etkisiz hale getirildi.

Son iki yılda PKK'ya yönelik kırsalda yapılan operasyonlar, yüzde 150 arttı. 2017'de 40 bin 641, 2018'de 77 bin 934 operasyon düzenlenirken bu yılın 10 ayında 101 bin 749 operasyon yapıldı.

PKK/PYD tarafından 2014'te silahlı saldırı ve çatışma, sabotaj ve kundaklama, adam kaçırma, yağma ile mayın-el yapımı patlayıcılarla bin 477 eylem düzenlendi. Söz konusu sayı 2015'te 2 bin 817, 2016'da 2 bin 495 olarak kayıtlara geçti.

Teröristlerin sahada düzenlenen operasyonlarla baskılanması sonucu örgütün eylem kapasitesi son iki yılda yarı yarıya düştü. 2017'de 1321 eylem yapan örgüt, 2018'de 900, bu yılın 10 ayında ise 669 eylem gerçekleştirdi.

Terör örgütleri, operasyonlar sayesinde aralarında sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda elemanını kaybetti.

Ülke genelinde 1 Temmuz 2016'da 2 bin 475 ile 2 bin 780 arasında terörist bulunurken bugün yurt içindeki terörist sayısı 537 ile 587 arasına düştü. Son 3 yılda yurt içindeki terörist sayısında düşüş yüzde 79 oldu.

Çıkmaza giren bölücü terör örgütünün tuzağına düşen kişi sayısı da son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi. PKK'ya katılımlar, son 5 yılda düşüşe geçti.

PKK'ya 2014'te 5 bin 558, 2015'te 3 bin 884, 2016'da 703, 2017'de 161 ve 2018'de 136 kişi katılırken bu sayı 2019'un 10 ayında 108'de kaldı.

Örgütte teslim olma egˆilimi arttı

PKK/KCK ve siyasi uzantılarının, eylemlerle tabanı harekete geçirme ve halk destegˆini sagˆlama çabaları bos¸a çıkarıldı. Terör örgütü, düzenlediği toplantı ve organizasyonlarda beklediği desteği görmedi.

Örgütte teslim olma egˆilimi artarken güvenlik güçleri ve uzman ekipler, yakınları terör örgütüne katılan 5 bin 183 aileyle görüşmeler yaptı. Ailelerin ikna çalışmalarının da katkısıyla 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 1104 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik güçleri, 109'u daimi ve 22'si geçici olmak üzere 131 üs bölgesinde de terörle mücadele faaliyetlerini sürdürdü.

Güvenlik önlemleri kapsamında şehir giriş ve çıkışları ile ana arterler ve tali yollarda kontrol noktaları oluşturuldu. Ülke genelinde 6 bin 757 farklı noktada yapılan yol kontrol ve uygulamalarında son bir yılda 40 milyon kez araç, 117 milyon kez kişi sorgusu yapıldı. Kontrollerde suç unsuru tespit edilen 1 milyon 89 bin 827 araç ve 1 milyon 428 bin 278 kişiye işlem yapıldı.

FETÖ soruşturmaları kapsamında 559 bin 64 kişi hakkında işlem

FETÖ/PDY'ye yönelik bugüne kadar yapılan operasyonlarda kasım ayı itibarıyla 261 bin 700 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 91 bin 287'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Cezaevlerinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan halen 26 bin 952 kişi bulunuyor. FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında işlem yapılan kişi sayısı 559 bin 64'e ulaştı.

FETÖ/PDY operasyonları arasında mahrem yapılanma, ByLock, büfe-ankesör, örgüt evi, sınav ve kurum yapılanmalarına yönelik olanları dikkati çekti.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik 1647 operasyonda 26 bin 233 kişiye adli işlem yapıldı. 47 kişinin kolluk ya da adalet makamlarında işlemleri devam ederken firari 2 bin 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ByLock soruşturması kapsamında bugüne kadar 97 bin 685 kişinin uygulamayı kullandığı tespit edildi. Bunlardan 82 bin 894'üne adli işlem yapıldı, 14 bin 791'inin işlemleri ise devam ediyor.

Büfe-ankesör soruşturması çerçevesinde 15 bin 871 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Güvenlik güçlerince düzenlenen 967 operasyonda gözaltına alınan 14 bin 649 zanlıdan 5 bin 546'sı tutuklandı. Gözaltındaki şüphelilerden 6 bin 26'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. Firari 1222 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

FETÖ üyelerinin kullandığı evlere yönelik 172 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 2 bin 582 şüpheliden 2 bin 262'si gözaltına alındı. Zanlılardan 1278'i tutuklanırken firari 320 şüpheli aranıyor.

FETÖ/PDY iltisakı nedeniyle 38 bin 886 kişi ihraç edildi

Çeşitli yıllarda KPSS, komiser yardımcılığı ve idari yargı gibi sınavlarda usulsüzlükler yaptıkları belirlenen FETÖ üyelerine yönelik soruşturmalarda 18 bin 11 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Güvenlik güçlerince düzenlenen 204 operasyonda 16 bin 134 kişiye işlem yapıldı.

Bazı kurumlarda yapılanan FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmalarda 160 bin 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Düzenlenen 44 bin 219 operasyonda 151 bin 223 şüpheli yakalandı. Firari 8 bin 810 zanlının yakalanması çalışmaları devam ediyor.

Suç ve suçluyla mücadelede delillendirme çalışmalarının en önemli ayağını, siber birimlerin materyal incelemelerinden elde ettiği veriler oluşturdu.

Bu nedenle Emniyet Genel Müdürlügˆü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına 15 Temmuz 2016 sonrası incelenmek üzere 2 milyon 100 bin 983 dijital materyal gönderildi.

Bunlardan 1 milyon 865 bin 802'sinin incelenmesi tamamlanarak tespitler raporlaştırıldı ve ilgili makamlara gönderildi. Kalan 235 bin 181 materyalin incelenmesinin 2020'de bitirilmesi hedefleniyor.

Jandarma Genel Komutanlıgˆınca siber suçlarla mücadelede etkinligˆin artırılması amacıyla bu yıl Siber Suçlarla Mücadele Daire Bas¸kanlıgˆı kuruldu. 16 ilde Jandarma Adli Bilis¸im Merkezi kurularak ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sagˆlandı. Jandarma siber birimlerince, geçen yıl 3 bin 88, bu yıl da 4 bin 776 dijital materyal incelendi.

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yılda ortalama 45 bin dijital materyalin incelendiği siber birimlerde, bu yıl 1 Kasım günü itibarıyla bu sayı 600 bin 671'e yükseldi. İncelenen dijital materyal sayısının Avrupa'da bir yılda incelenen tüm materyal sayısına es¸it olması da Türk siber birimlerinin başarısını ortaya koydu.

Bu yıl sosyal medyada terör propagandası içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen 39 bin 313 hesap takibe alındı. Çalışmalar sonucu bu hesapların kullanıcısı 20 bin 31 kişi tespit edildi. Bunlardan paylas¸ımlarında suç unsuru bulunan 2 bin 838'i ise yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumlardan FETÖ/PDY iltisakı nedeniyle 38 bin 886 kişi ihraç edildi, 5 bin 935 kişi de görevden uzaklaştırıldı.

10 ay içinde 297 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 2019'un 10 ayında 1143 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 491 şüpheliden 821'i tutuklanırken 199'u sağ, 98'i teslim olmak üzere 297 terörist etkisiz hale getirildi.

Geçen yıl DEAŞ'a yönelik düzenlenen 1327 operasyonda gözaltına alınan 3 bin 24 şüpheliden 920'si tutuklandı, 326 terörist de etkisiz hale getirildi.

Yabancı terörist savas¸çıların (YTS) ülkeye giris¸lerinin engellenmesi amacıyla da istihbarat ve? adli ekiplerden olus¸an risk analiz birimlerince havalimanlarındaki uygulamalarda etkili sonuçlar alındı.

Terörle mücadele ve istihbarat birimlerinin alanında uzman personelinin görev aldıgˆı ve halen 30 il, 64 noktada bulunan bu birimler tarafından hudut kapıları, otogar ve havalimanlarından çatıs¸ma bölgelerine geçme arayıs¸ında oldugˆundan s¸üphelenilen toplam 32 bin 500 kişi kontrol edildi.

Bu kişilerden 8 bin 922'sinin Türkiye'ye girişi engellenirken bin 429'u geldikleri ülkelere gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Güvenlik güçlerinin koordineli çalışmaları sayesinde bu yıl 3, geçen yıl 2 olmak üzere son 2 yılda 5 terör eylemi engellendi.

Türk güvenlik güçleri, Suriye'de terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla ağır darbe vurdu.

Operasyonlar sonrası söz konusu bölgelere 368 bin 217 Suriyeli döndü.

Aşırı sol terör örgütleri

Güvenlik güçleri operasyonlarla as¸ırı sol terör örgütlerine de fırsat tanımadı.

Tarihin en agˆır darbelerini yiyen bu örgütlerden DHKP-C ve MLKP, kırsaldan tamamen silindi. S¸ehirlerdeki operasyonlarla eylem planlamaları ve örgütsel çalıs¸maları da büyük oranda sekteye ugˆratılan terör örgütleri, ciddi gerileme yas¸adı.

Aşırı sol terör örgütlerine yönelik bu yılın 10 ayında düzenlenen 343 operasyonda 701 zanlı gözaltına alındı, bunlardan 160'ı tutuklandı. Teröristlerden 2'si ölü, 40'ı sağ ve 10'u teslim olmak üzere 52'si etkisiz hale getirildi.

Geçen yıl düzenlenen 405 operasyonda 1008 şüpheli gözaltına alınırken bunlardan 274'ü tutuklanmış, 33 terörist ise yakalanmıştı.

Terörle mücadelede İHA'lar ciddi rol oynadı

Terörle mücadelede insansız hava aracı (I·HA), silahlı insansız hava aracı (SI·HA) ve insanlı keşif uçağı (I·KU) bas¸ta olmak üzere tüm hava unsurları etkin s¸ekilde kullanıldı.

Tüm hava unsurları, bu yılın 10 ayında 28 bin 466 saat uçuş gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre hava unsurlarının havada kaldıkları sürede yüzde 48 artış oldu.

Bu yıl I·HA, SI·HA ve I·KU'lar 363 teröristin etkisiz hale getirilmesine katkı sagˆladı.

İnsansız hava araçları, kullanılmaya başlandıkları 2017'den bugüne kadar 1144 teröristin etkisiz hale getirilmesinde önemli rol oynadı.

Kaynak: AA