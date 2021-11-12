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Türkiye'nin tercihi çay oldu

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Türkiye'nin tercihi çay oldu

Ülkelere göre en çok alınan kafeinli içecekler belli olurken, Türkiye'de bu içeceğin çay olduğu kaydedildi.

Ülkelere göre en çok alınan kafeinli içecekler belli olurken, Türkiye'de bu içeceğin çay olduğu kaydedildi. Türkiye gibi tercihini çaydan yana kullanan diğer ülkeler ise Çin, Hindistan, İngiltere ve Japonya oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Visual Capitalist verilerinden elde ettiği güncel bilgilere göre, ülkelerin en çok aldığı kafeinli içecekler belli oldu. Böylelikle Türkiye'de bu içeceğin çay olduğu kaydedildi. Türkiye gibi tercihini çaydan yana kullanan diğer ülkeler Çin, Hindistan, İngiltere ve Japonya oldu. Kahveyi tercih eden bazı ülkeler ise Almanya, İsveç, Yunanistan olurken, hakkını meşrubattan ( kola, enerji içecekleri ve diğer alkolsüz içecekler) yana kullanan ülkeler ABD, Güney Afrika, İspanya, İsrail, ve İtalya olarak kayıtlara geçti.

MEDYADA KAHVE ÇAYIN ÖNÜNE GEÇTİ

Ajans Press, kafeinli içecekler ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Kurumun gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl çay ile alakalı basında 2 bin 381 haber çıkışı olduğu görüldü. Ülkemizde çaydan sonra en yaygın olarak tüketilen kahvenin medyaya yansıması ise 25 bin 481 olarak kayıtlara geçti. Meşrubatlar ise bin 54 haber le üçüncü sırada yer aldı.

(İHA)

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