Türkiye'nin Tepkisi ABD'ye Taktik Değiştirtti! Artık Teröristleri Gece Yarısı Besliyorlar

DEAŞ'la mücadeleyi gerekçe gösteren ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye askeri yardımları devam ediyor. Haseke'deki AA muhabirinden alınan bilgiye göre, önceki gün askeri yardım da taşıyan 70 TIR, Irak sınırındaki Simelka kapısından sabaha karşı geçerek örgütün kontrolündeki kente girdi.

Haseke'ye gelen konvoyda, TIR'ların açık kasalarına yüklü, brandalarla örtülmüş ancak kenarları ve arkalarından kısmen görülen askeri araçlar bulunduğu dikkati çekti.

BRANDA NEDENİYLE İÇİNDEKİ MALZEMELER GÖRÜLMEDİ

TIR'ların üzerindeki toplam 30 askeri aracın 21'i AA muhabiri tarafından görüntülendi.

Akaryakıt tankerlerinin de bulunduğu konvoydaki diğer TIR'ların tümüyle brandalı olması nedeniyle içlerindeki malzemeler görülemedi.

TÜRKİYE'NİN TEPKİSİNDEN SONRA TAKTİK DEĞİŞTİRDİLER

AA'nın haziran ayı başlarında ABD'nin PKK/PYD'ye silah ve diğer askeri yardımlarını görüntüleyip haberleştirmeye başlaması ve Türkiye'nin sert tepkisini çekmesinden bir süre sonra görüntü vermemek için yardımlar gece saatlerinde brandalı TIR'larla yapılmaya başlandı.

Bundan önce ise 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21 ile 26 Haziran'da toplam 120, 5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102, 13 Temmuz'da 95, 17 Temmuz'da 100, 22 Temmuz'da 100, 27 Temmuz'da 80, 31 Temmuz'da 100 ve 7 Ağustosta 112 olmak üzere 1021 TIR, PKK/PYD bölgesine teslimat yapmıştı. TIR'ların bir bölümündeki askeri araç ve gereçler yine görüntülere yansımıştı.

HAZİRANDAN BU YANA 421 TIR

Böylece haziran ayı başından bu yana ABD tarafından yapıldığı ve içlerinde bazı silahlar ile askeri araç gereçlerin de bulunduğu bilinen toplam bin 421 TIR, DAEŞ'e karşı mücadele bahanesiyle PKK/PYD'ye yardım ulaştırılmış oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜNE VERİLEN SİLAHLAR

AA muhabirinin ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan edindiği belgeye göre,Suriye'de PKK/PYD'nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin Amerikan yapımı RPG-7 ve bin Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da bulunuyor.

Belgede ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün terör örgütüne ulaşacağı bilgisi yer alıyor.

Terör örgütü PKK/PYD'nin ABD desteğiyle sürdürdüğü Rakka operasyonu 6 Haziran'da başlamıştı. PKK/PYD, dün sabah saatlerinde ise DEAŞ işgalindeki Deyrizor'u ele geçirmek için harekete geçmişti.