"Türkiye'nin temiz ve yenilenebilir enerji potansiyeline inanıyoruz" Güriş Holding Enerji Grup CEO'su Ali Karaduman, Türkiye'nin temiz ve yenilenebilir enerji potansiyeline inandığını söyledi.

Güriş Holding Enerji Grup CEO'su Ali Karaduman, Türkiye'nin temiz ve yenilenebilir enerji potansiyeline inandığını söyledi.

Güriş Holding Enerji Grup CEO'su Ali Karaduman, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir ülke olduğunu açıkladı. Türkiye'nin temiz ve yenilenebilir enerji potansiyeline inandığını belirten Karaduman, "İhtiyacımız olan enerjinin tamamını yerli ve milli kaynaklarla elde edebilmek mümkün. 2000 yılından bu yana enerji alanındaki yatırımlarımızı yenilenebilir enerjiye yönlendirdik." dedi.

Enerjiyi ithal eden değil ihracatını yapan bir konuma getirme hedefiyle hareket ettiklerinin altını çizen Karaduman, "Geçmişten bugüne yatırımlarımız ile her zaman öncü olduk. Dün olduğu gibi bugünde yenilenebilir enerji alanında çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Güriş Holding, geçtiğimiz haftalarda açıklanan MW100 Türkiye Araştırması'nda; Türkiye'de rüzgar enerjisinden elektrik üretimi yapan firmalar arasında 8 farklı rüzgar enerji santrali ile toplamda 581 megavat üretim kapasitesiyle ilk sırada yer almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA