Güneydoğu, Türkiye tekstil ihracatından yüzde 23 pay aldı - Haberler Ekonomi
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Güneydoğu, Türkiye tekstil ihracatından yüzde 23 pay aldı

Güneydoğu, Türkiye tekstil ihracatından yüzde 23 pay aldı
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Fikret Kileci, bölgedeki sektör temsilcilerinin geçen yılki ülke ihracatında yüzde 23 pay sahibi olduğunu bildirdi.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Fikret Kileci, bölgedeki sektör temsilcilerinin geçen yılki ülke ihracatında yüzde 23 pay sahibi olduğunu bildirdi.

Kileci, yazılı açıklamasında, 2021 yılında Türkiye tekstil ve ham maddeleri sektörünün yüzde 39,3 artışla 10,1 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin ise 2021'de önceki yıla göre dış satımda yüzde 43'lük artış yaşadığını, 2 milyar 298 milyon 514 bin dolarlık döviz girdisi sağladığını bildiren Kileci, böylelikle bölgenin ülke ihracatından yüzde 22,7'lik pay aldığını kaydetti.

Sektörden AB ülkelerine gerçekleştirilen ihracatın giderek arttığını vurgulayan Kileci, şunları kaydetti:

"2021 yılında 183 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise 437,8 milyon dolarla Irak, 349,3 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 332,5 milyon dolarla İtalya olmuştur. Sektördeki üretim standartlarının yükselmesi ve katma değerli ürün ihracatı arttığından, 2021 yılı boyunca AB ülkelerinin ihracatımız içerisindeki payı giderek büyümüştür. Tekstil Birliğimiz bu olumlu tablonun oluşması için yıl boyunca çalışmalarını sürdürmüş, Almanya, Avusturya ve Fransa pazarlarına yönelik olarak düzenlenen Medikal Tekstil ve Kişisel Koruyucu Ekipman Sanal Ticaret Heyeti ile hem kişisel koruyucu ekipman hem de bu ekipmanların üretiminde kullanılan non-woven kumaşların üretiminde sahip olduğu potansiyeli değerlendirmiştir."

Güneydoğu, Türkiye tekstil ihracatından yüzde 23 pay aldı

Güneydoğu, Türkiye tekstil ihracatından yüzde 23 pay aldı

Güneydoğu, Türkiye tekstil ihracatından yüzde 23 pay aldı

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AA / Fevzi Kemal Karagöz - Ekonomi Haberleri

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