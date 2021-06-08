Türkiye'nin teknolojik kabiliyetleri "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nda tanıtılacak

Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Türkiye Verimlilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü, yarın başlayacak Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Türkiye'deki dev teknoloji firmalarıyla start-up'ları buluşturacaklarını belirterek, "Amacımız üretmiş olduğumuz...

Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Türkiye Verimlilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü, yarın başlayacak Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Türkiye'deki dev teknoloji firmalarıyla start-up'ları buluşturacaklarını belirterek, "Amacımız üretmiş olduğumuz teknolojilerin tanıtımına katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak, ülkemizin teknolojide neler ürettiğini göstermek ve Türkiye'nin teknolojide hangi aşamada olduğunu herkese anlatmak." dedi.

Kömürcü, AA muhabirine, ATO Congresium'da 12 Haziran'a kadar devam edecek olan "3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fuar'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl yapılamadığını anımsatan Kömürcü, etkinliğin sanayi, eğitim, enerji, tarım, iletişim, ulaşım, sağlık sektörlerindeki teknolojileri kapsadığını söyledi.

Kömürcü, Fuar'da 123 firma ve 38 start-up'ın yer alacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fuar'a aralarında dünya sıralamalarında ilk 100 içinde yer alan teknoloji üreten ve kullanan firmalar katılacak. Fuarımızın başlıca amaçlarını şöyle sıralayabiliriz, Türkiye'deki dev teknoloji firmalarını ile teknoloji üretmeye yeni başlamış start-up firmalarıyla buluşturmak, üretmiş olduğumuz teknolojilerin tanıtımına katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak, ülkemizin teknolojide neler ürettiğini göstermek ve Türkiye'nin teknolojide hangi aşamada olduğunu herkese anlatmak."

Kar amacı güdülmeyen etkinlikte, bu yıl da start-up'lar için ücretsiz stant sağlanacağının bilgisini veren Kömürcü, geçen yıllarda olduğu gibi yeni girişimlerin büyümeleri ve yurt dışına açılmaları için yardımcı olmayı da hedeflediklerini anlattı.

Kömürcü, fuar kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek "V-Talks Experiences" oturumlarında çeşitli kurumların yöneticilerinin deneyimlerini aktaracaklarını dile getirdi.

Fuar hakkında

Ankara Bilim Üniversitesi ve Türkiye Verimlilik Vakfının katkılarıyla organize edilen Fuar'ın açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılması bekleniyor.

Bu yıl "İleri Teknolojiler" temasıyla gerçekleştirilecek Fuar'da, 2030'lu yıllarda kademeli olarak devreden çıkartılması planlanan F-16 uçaklarının yerini alabilecek 5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan Milli Muharip Uçağı'nın mock-up'ı ile Aston Martin otomobili de sergilenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal