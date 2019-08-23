TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ - "Dijital çağın otobanları"nı Türk kadınları üretiyor

23.08.2019 11:50

Dünyada dijital çağın önemli gereksinimleri arasında gösterilen ve iletişim ağlarının otobanları olarak kabul edilen fiber optik kablo ve bağlantı ekipmanları, Çin, Vietnam ve Güney Kore'nin ardından Erzincan'da da çalışanlarının çoğunluğu kadın ya da genç olan bir fabrikada üretilmeye başlandı.

Çok miktarda veriyi geleneksel bakır tellere oranla çok daha yüksek hızlarda iletme özelliğine sahip olan ve yapısı itibarıyla ışıkla veri iletimini sağlayan fiber kablolar, savunma sanayi, iletişim ağları, internet ve güvenlik ağlarında yaygın kullanılıyor.

Özellikle askeri ve havacılık uygulamalarında ihtiyaç duyulan yüksek seviyede veri güvenliği nedeniyle tercih edilen ve "dijital çağın otobanları" olarak nitelendirilen fiber kablolar, içinde bulunan cam nedeniyle üretimi hassasiyet ve yüksek teknoloji gerektiriyor.

Dünyada üretimi Çin, Vietnam ve Güney Kore'de gerçekleştirilen fiber optik kablo ve bağlantı ekipmanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan milli teknoloji seferberliği çerçevesinde Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan BC Fiber Optik Sanayi ve Ticaret Şirketine ait fabrikada da üretilmeye başlandı.

Fabrika Müdürü Rıdvan Alaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiber optik kablo tertibatları ve özel fiber optik ürünleri, Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 10 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

"Kara yolunda hız felaket, internet de bereket getirir"

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın "Kara yolunda hız felaket, internet de bereket getirir" sözünden esinlenerek Erzincan'da yatırım yapma kararı aldıklarını aktaran Alaz, şöyle konuştu:

"Ülkemizde bunu üretmek ve yaygınlaştırmak adına böyle bir hizmette bulunmaktayız. Ülkemizdeki dijital otobanları artırmak için bu alanda fiber optik bağlantı ekipmanları üretmekteyiz. Ülkemizdeki internet ve her türlü dijital hızı artırmak yalnız fiber optik sistemlerle mümkün olmaktadır."

Avrupa'nın tek fiber optik fabrikası

Fabrikalarının bu alanda Avrupa ve Türkiye'de tek olduğunu vurgulayan Alaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fiber optik bağlantı sistemleri dünyada 4 ülkede üretilmekte. Kurduğumuz fabrika Avrupa ve Türkiye'de tek olma özelliğini taşımakta. Burada yapılan üretimle iç piyasanın talebini de karşılamaktayız. Türkiye için üretim kapasitemiz yıllık 12 milyon adet. Bu sektörde kapasite artırımı ile ilgili yatırımlarımıza hızla devam etmekteyiz. Yerli ve milli savunma sanayimize de ürettiğimiz fiber optik bağlantı ekipmanları ile önemli katkı sağlıyoruz."

Fabrikanın İnsan Kaynakları Sorumlusu Kübra Korkmaz ise pozitif ayrımcılık yaparak özellikle kadın ve genç arkadaşlara iş imkanı tanıdıklarını belirterek, "Burada ürettiğimiz kablo hassasiyet ve özen isteyen ürün. Ürettiğimiz bu bağlantı ekipmanları hassasiyet içerdiği için bunları fabrikamızda farklı test aşamalarından geçiriyoruz. Ürünün kusursuz ve kaliteli olması için elimizden gelen özeni ve itinayı gösteriyoruz. Hızlı internet ve iletişim için ürettiğimiz bu ürünler dijital çağın otobanları oluyor. Bu nedenle bunlar hayati önem arz ediyor." dedi.

İşçilerden Nagihan Türkeri de ailesine ve ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade ederek "Benim özellikle kadınlara tavsiyem evde oturmasınlar. Hem ülkelerine hem de ailelerine ekonomik destek sağlamaları için mutlaka çalışmalarını öneriyorum." dedi.

Kaynak: AA