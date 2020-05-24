Türkiye'nin tek rölyef sanatçısı, yarım asırdır bakıra çekiç vuruyor
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Türkiye'nin tek rölyef sanatçısı, yarım asırdır bakıra çekiç vuruyor

ELAZIĞ'da yaşayan Türkiye'nin tek bakır rölyef sanatçısı Harun Taşdemir (74), unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yarım asırdır sürdürüyor.

Türkiye'nin tek rölyef sanatçısı, yarım asırdır bakıra çekiç vuruyor
24.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:27

ELAZIĞ'da yaşayan Türkiye'nin tek bakır rölyef sanatçısı Harun Taşdemir (74), unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yarım asırdır sürdürüyor. 2'si yurt dışında 24 sergi açan Taşdemir, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı tabloları hediye etti.

Elazığ'da yaşayan Harun Taşdemir, unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan biri olan bakır rölyef sanatını yaşatmaya devam ediyor. Çocukluğundan itibaren resim sanatına ilgi duyan Taşdemir, 1965 yılında Diyarbakır'da okuduğu sırada, UNESCO'nun Kültür- Sanat yarışmasında resim dalında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge birincisi oldu. Daha sonra bakır rölyef üzerine yoğunlaşan Taşdemir, alanında ustalaşarak 3 boyutlu bakır rölyef yapan Türkiye'deki tek sanatçı oldu. 2'si yurt dışında 24 sergi açan Taşdemir, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı tabloları hediye etti. Bakır rölyefle birlikte çeşitli 20 sanat dalıyla da ilgilenen Taşdemir, eserlerini 1,5 ay ile 7,5 ay arasında tamamlıyor. Koronavirüs nedeniyle dükkanına gidemeyen Taşdemir, sıkıldığı zamanlarda ise kendi yapımı uduyla hem şarkı çalıyor hem de söylüyor.

'TÜRKİYE'NİN TEK BAKIR RÖLYEF SANATÇISIYIM'

Taşdemir, bakır sanatına ilgi üzerine başladığını ifade ederek, "Yağlı boya ve sulu boya ile çalışıyordum. Bakır üzerinde sanatımı icra edemez miyim diye düşündüm ve deneme yaptım. Çok başarılı olduğumu görünce tamamen bakır rölyef çalışmasına yöneldim. Şu anda Türkiye'nin tek bakır rölyef sanatçısıyım. 53 yıldır bakıra çekiç vuruyorum. Çalışmalarımı doğadan ve kaybolan kültürümüz üzerine yapıyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı, kaybolan kültürümüzü gelecek kuşaklara aktardığım için bana sanatçı statüsü verdi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Türkiye'de yaşayan tek rölyef sanatçısı olduğum tescillendi. 24 sergi açtım. Bunların 2 tanesini Almanya ve Fransa'da açtım. İki tane Ankara, bir tane İzmir olmak üzere geri kalanlarını İstanbul'da açtım" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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