Türkiye'nin tek köy gazetesi 23 yıldır Çanakkale'de çıkmaya devam ediyor
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Türkiye'nin tek köy gazetesi 23 yıldır Çanakkale'de çıkmaya devam ediyor

Türkiye'nin tek köy gazetesi 23 yıldır Çanakkale'de çıkmaya devam ediyor
04.05.2020 13:26 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:28

Türkiye'nin tek köy gazetesi 23 yıldır Çanakkale'de çıkmaya devam ediyor Covid-19 salgını nedeniyle dışarı çıkamayan Aşağıdemirci köyünün sakinleri, haber akışını köy gazetesi ile sağlıyor Çanakkale'nin Biga İlçesine bağlı Aşağıdemirci köyünde Türkiye'nin tek köy gazetesi çıkartılıyor.

Türkiye'nin tek köy gazetesi 23 yıldır Çanakkale'de çıkmaya devam ediyor

Covid-19 salgını nedeniyle dışarı çıkamayan Aşağıdemirci köyünün sakinleri, haber akışını köy gazetesi ile sağlıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga İlçesine bağlı Aşağıdemirci köyünde Türkiye'nin tek köy gazetesi çıkartılıyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle dışarı çıkamayan köy sakinleri, haber akışını bu gazete ile sağlıyor.

Biga'nın Aşağıdemirci köyünde periyotlar halinde 3 ayda bir çıkan Aşağıdemirci Dört Mevsim Gazetesi, köyün tarihçesini de oluşturuyor. 23 yıldır gazetenin devamlı yayında olduğunu belirten Köy Muhtarı Enver Sağlam, " Yıllar önce doğum haberini verdiğimiz kişilerin şimdi düğün haberini veriyoruz" dedi.

"Türkiye'nin tek köy gazetesi"

Aşağıdemirci Dört Mevsim Gazetesi'nin muhtarlık tarafından yapılan araştırmalar neticesinde şuanda Türkiye'nin tek köy gazetesi olduğunu belirten Muhtar Sağlam, " Aşağıdemirci Dört Mevsim Gazetesi 22 yıldır çıkmakta olup, 23. yaşına girdi. Köylümüz ve köyümüze ait haberlerin yer aldığı gazetemiz 22 yıl önce aydan aya çıkıyordu. Aydan Aya isimli başlayan gazetemize bir süre ara vermiştik, daha sonra Aşağıdemirci Dört Mevsim Gazetesi olarak 3 aylık periyotlar halinde çıkmaya devam etti. Bu konuda köylülerimizin desteğini her zaman hissettik" dedi.

"Bu gazete, bir anlamda köyümüzün tarihçesidir"

Gazetenin aynı zamanda köyün tarihçesi olduğunu da sözlerine ekleyen Sağlam, "Gazetemiz, şuan itibarı ile Türkiye'nin tek köy gazetesidir. Bizim tespitlerimize göre daha önce çıkmış olan bazı köy gazeteleri vardı ancak şuan itibarı ile Türkiye'nin tek köy gazetesi olan gazetemiz köyümüzden ve köy dışında yaşayan köylülerimizden de haber vermekte ve köylülerimizin bir birleri ile irtibatını sağlamaktadır. Gazetemizin en önemli özelliği Türkiye'deki bütün köylülerimizden bizi haberdar etmesidir. Aşağıdemirci Dört Mevsim Gazetesi bir anlamda köyümüzün tarihçesidir. Yıllar önce doğumun haberini verdiğimiz kişinin şimdi düğün haberini veriyoruz. Gazetemizin internet sitesi de günlük aktif olarak güncelleniyor. Köyümüzle ilgili ne bilgi almak istiyorlarsa köy dışında yaşayan vatandaşlarımız da buradan bilgi edinebiliyor. Şuan korana virüsten dolayı insanlarımız mecburen evlerinde kapalı, gazetenin dağıtımını da 20 yaş üstü gençlerimiz yapıyor. Köylülerimiz ise bu hizmetten son derece memnun" diye konuştu.

Türkiye'nin tek köy gazetesi 23 yıldır Çanakkale'de çıkmaya devam ediyor

Kaynak: İHA

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