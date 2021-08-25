Türkiye'nin tek "kırmızı" ilinde aşı olanlar aşısızlara tepkili

- Türkiye'nin tek "kırmızı" ilinde aşı olanlar aşısızlara tepkili Aşı olan vatandaşlar: "Bu durum bizim için utanç verici" "Ölüm sizi bulmadan siz aşıyı bulun" Türkiye'de, en az bir doz korona virüs aşısı vurulma oranında yüzde 53,1 kırmızı kategorideki tek kent olan Şanlıurfa'da aşı...

- Türkiye'nin tek "kırmızı" ilinde aşı olanlar aşısızlara tepkili

Aşı olan vatandaşlar:

"Bu durum bizim için utanç verici"

"Ölüm sizi bulmadan siz aşıyı bulun"

ŞANLIURFA - Türkiye'de, en az bir doz korona virüs aşısı vurulma oranında yüzde 53,1 kırmızı kategorideki tek kent olan Şanlıurfa'da aşı olan vatandaşlar aşı olmayan vatandaşlara tepki gösterdi. Yaşanan durumun kent için utanç verici olduğunu belirten aşı vatandaşlar, aşı yaptırmayan herkesin aşı olmasını istedi.

Türkiye'de, en az bir doz korona virüs aşısı vurulma oranında yüzde 53,1 kırmızı kategorideki tek kent olan Şanlıurfa'da virüs ile mücadele çalışmaları sürüyor. Covid-19 aşısında 18 yaş ve üstünde en az bir doz vurulma oranıyla tek kırmızı il olan Şanlıurfa'da aşısını olan vatandaşlar, aşı olmayan vatandaşlara tepki göstererek aşı olmaya davet etti. Aşı olan vatandaşlar, çevrelerinde yakın akrabalarının aşı olmayarak hayatını kaybettiklerini ifade ederek, hem çocuklarının eğitimi için hem de sağlıkları için herkesin aşı olması gerektiğini vurguladı.

"Hastaneye cenazemiz için değil aşı için gidelim"

Aşı olan vatandaşlardan Namık Kemal Ergün, "Bugün çevremizde 18 yaşında, 32 yaşında, 45 yaşında vefat eden insanlarımız var. Yani bunların vefat etme sebepleri ya aşı olmamışlar ya da bir şekilde kendilerini koruyamamışlar. Genelde de aşı olmayanlarla birinci dozu tek olanların vefat ettiklerine şahit oluyoruz. ya da hastalığa yakalandıklarını görüyoruz. Dünya bu aşıyı yaptırıyor. Yani bundan korkacak bir şey yok. Ben de ilk başlarda yaptırmıyordum, şimdi güzel bir bilinçlendirme yaptılar. Biz de anladık ki bu iş gerçekten aşıyla atlatabileceğimiz bir durum haline geldi. Urfalılara buradan sesleniyorum. Yani aşı olmayıp Allah korusun hastaneye cenazeleri geleceğine sağ salim gelip aşınızı olun. Bu durum daha iyi olacaktır. Yani bir yakınınızı kaybetmeden bence gelip aşınızı olun diyorum" dedi.

"Korona haritasında Şanlıurfa'yı kırmızı görmek utanç verici"

Üç doz aşısını da yaptığını belirten vatandaşlardan Mehmet Kaşıkçıoğlu ise, "Ben 3 doz aşımı da oldum. Aşı olmayanlar da bir an önce aşısını olsunlar. Yani Türkiye'nin korona haritasında Şanlıurfa'yı kırmızı görmek bizim için utanç verici bir durumdur. Ben şahsen bu durumdan dolayı utanıyorum. Ben çocuklarıma dahi aşı yaptırdım. Çevremi de zorluyorum. Herkesin çevresine karşı sorumluluk almasını bekliyorum. Bir an önce bu kırmızı kategoriden çıkalım" ifadelerini kullandı.

Bazı aşı olmayan gençler ise çevrelerinde yakınlarının öldüğünü gördükten sonra fikirlerinin değiştiğini ve aşı olmaya karar verdiklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz