Türkiye'nin tek jeoparkında 100 poşet çöp toplandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Danıştay'tan Ayasofya için 86 yıl sonra tarihi karar! Cami olarak kullanılabilecek

Türkiye'nin tek jeoparkında 100 poşet çöp toplandı

MANİSA'nın Salihli ile Kula ilçeleri sınırları içinde bulunan Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı'nda sivil toplum kuruluşlarının katımıyla yapılan temizlik çalışmasında 100 torba çöp toplandı.

Türkiye'nin tek jeoparkında 100 poşet çöp toplandı
10.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:43

MANİSA'nın Salihli ile Kula ilçeleri sınırları içinde bulunan Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı'nda sivil toplum kuruluşlarının katımıyla yapılan temizlik çalışmasında 100 torba çöp toplandı. 

Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı içerisindeki Hermos Kanyonu içerisinde sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile temizlik çalışması yapıldı. Etkinliğe, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Metin Durmaz, Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik, Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Rasim Paşa da katıldı. 4 saat süren temizlik çalışmasında maske takıp, eldiven giyen katılımcılar pet şişeden çeşitli ambalaj atıklarına kadar 100 poşet dolusu çöp topladı.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, "Adala diğer adıyla Hermos Kanyonu, Kaplan Volkanı'nın lavlarından oluşan Anadolu'nun en genç kayaçlarının yer aldığı ve bir tarafından en yaşlı kaya kütlelerinden birinin yer aldığı orijinal ilginç bir bölge. İçinde bulunduğumuz bölge Salihli ve Kula bölgesi tarihi, turistik ve doğal güzellikleriyle turistik anlamda çok önemli bir yer. Bunun yanında volkanik araziler, bazalt sütunları yer almakta. Türkiye'nin ve Türk Cumhuriyetleri'nin ilk ve tek jeopark alanı olan Kula Salihli Jeoparkı UNESCO Global Jeopark Ağı'na girmiş bir bölge. Bugüne kadar çok keşfedilmemiş bundan sonra keşfedilmeyi bekleyen bir bölgedeyiz. Bu anlamda tarihi turistik yerlerimizin temizliği de önemli. Kurumların, belediyelerin, yerel yönetimlerin bu alanları temizlemesi önemli. Bizler elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Ama sivil inisiyatifin sivil toplum kuruluşlarının, vatandaşların sorumluluk anlamında buraları temiz tutmaları, temizlemeleri çok daha önemli" dedi.ÇEVREMİZE, DOĞAMIZA SAHİP ÇIKMAK İÇİN BURADAYIZEtkinliğe katılan Sardes Doğa Sporları Dağcılık Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Şentürk, "Çevremizi, doğamızı, havamızı, suyumuzu korumak ve sahip çıkmak için buradayız. Çünkü biz bu doğada, bu dağlarda, patikalarda yürüyoruz. Pazar günleri biraz nefes almak için bu bölgelere geliyoruz. Ama gördüğümüz manzara bizi gerçekten üzüyor. Sadece şu 100 metre içerisinde bile çok sayıda atıkla karşılaştık. Bunun dışında daha ulaşamadığımız yerlerde de çöpler var. Bu çöplerin doğada çözülmesi kaybolması uzun yıllar alıyor. Doğaya zarar veriyor. Yangına neden oluyor. Bazı hayvanların ölmesine bile sebebiyet veriyor. Herkes kendi temizliğinden sorumlu olduğu sürece sanırım doğamız daha da güzelleşecek" diye konuştu.Jeopark Turizm Sorumlusu Ali Karataş ise etkinliği düzenlemekteki amaçlarının çevre bilinci konusunda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.Etkinlik boyunca toplanan atıklar, çöp taksiyle alınarak katı atık depolama alanına taşıdı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti Politika
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı Sağlık
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek Ekonomi
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı Dünya
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti Dünya
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Danıştay'ın müze kararını iptal etmesiyle Ayasofya önünde 'Ya Allah Bismillah Allahu Ekber' sesleri yükseldi Güncel
Danıştay'ın müze kararını iptal etmesiyle Ayasofya önünde "Ya Allah Bismillah Allahu Ekber" sesleri yükseldi
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam konuşma yapacak
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam konuşma yapacak
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
Tektaş yüzük takan Ezgi Mola'da kafa karıştıran evlilik çıkışı
Tektaş yüzük takan Ezgi Mola'da kafa karıştıran evlilik çıkışı
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
TFF, F.Bahçe-Sivasspor maçına hakem Abdulkadir Bitigen'in yerine Ali Palabıyık'ı atadı
TFF, F.Bahçe-Sivasspor maçına hakem Abdulkadir Bitigen'in yerine Ali Palabıyık'ı atadı
Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cansız bedenleri kemiriyor
Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cansız bedenleri kemiriyor
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Berat Albayrak Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Erol Katırcıoğlu
Magazin Cem Davran Kemal Sunal Ebru Gündeş Bergüzar Korel
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Henry Onyekuru Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Karar Bakan Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Türkiye'nin tek jeoparkında 100 poşet çöp toplandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 16:43:05. #1.15#
title