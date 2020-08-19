Türkiye'nin tek ekolojik plajı
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Türkiye'nin tek ekolojik plajı

Türkiye'nin tek ekolojik plajı Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethiye Belediyesi tarafından yapılan Türkiye'nin ilk ve tek ekolojik plajı hizmete açıldı.

19.08.2020 20:31 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:38

Türkiye'nin tek ekolojik plajı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethiye Belediyesi tarafından yapılan Türkiye'nin ilk ve tek ekolojik plajı hizmete açıldı.

Ranta teslim olmaması için ihaleyi alan Fethiye Belediyesi, yaptığıekolojik plaj ile Türkiye'ye örnek oldu. Plajın, tamamen doğal malzemeler kullanılarak, doğaya zarar vermeden yapılması, aynı zamanda caretta carettaların korunması için özel gözlemevinin oluşturulması halkın büyük beğenisini topladı.

Yanıkların Mahallesi'nde bulunan Karaot Plajı işletmesini alan Fethiye Belediyesi tamamen ahşap malzemeler kullanarak plajı halkın hizmetine sundu. Plajın ihale edilmeden daha uygun fiyatlar ile belediye ekipleri tarafından yapılması da dikkatlerden kaçmadı. Caretta carattaların yuvalanma alanları, endemik bitkilerin korunması gibi bir çok konuya hassasiyetle yaklaşan Fethiye Belediyesi, caretta caretta ve bölgenin çevresel anlamda zarar görmemesi için Gözlemevi'ni de plaja açtı.

"Hiçbir yerde beton yok, her şey doğal…"

Karaot plajını hassasiyetle yaptıklarını ifade eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bölgedeki eko sistemin korunması için çevreciler ile projeyi oluşturduklarını söyledi. Belediye personeli tarafından yapımımın sağlandığını ifade eden Başkan Karaca "Yüzde 100 doğal ürünler kullanılarak bu plajı hizmete açtık. Hiçbir tane beton yer yok, her şey ahşaptan oluşuyor. Bu bölgedeki doğal yapıya özen gösteriyoruz. Korumak için çaba sarf ediyoruz. Bu bölgeye gelen misafirlerin takdirlerini kazandık, bu tarz yerlerin devamını yaparak halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Özel plajların fiyatları yüksek

Fethiye'de neredeyse tüm koyların özel şirketler tarafından yönetildiğini, her bütçeden vatandaşın bu özel alanları kullanmasının mümkün olmadığını söyleyerek konuşmasını sürdüren Karaca, "Çünkü o özel plajlarda her şey çok pahalı. Bizler burada vatandaşların rahatlıkla gelebileceği, ücretsiz bir halk plaj yaptık. Buraya girişler ücretsiz. Kafedeki ürünlerimizin fiyatları her bütçeye uygun. Bu plaj, caretta caretttaların üreme alanı. O yüzden proje aşamasından bu yana çok hassas davrandık. Plajda caretta gözlemevini oluşturduk. Gönüllüler ve üniversiteden öğretim görevlileri ile birlikte bu alanda carettalar ile ilgili çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Vatandaşlar plajdan memnun

Tatilini Fethiye'de sürdüren Nermin Başoğlu ise, "İlk defa Karaot plajına geliyorum. Çok güzel olmuş ve ücretleri çok uygun. Dar gelirli vatandaşların gelebileceği bir plaj yapılmış" dedi. Karaot Plajını çok beğendiğini söyleyen Ayla Tuncer ise, "Türkiye'de birçok plaja gittim. İnanın burası gibisi yok. Doğa ile iç içe. Her ürün ahşap ve doğal. Caretta carettalar da gözlemevi sayesinde korunuyor" diye konuştu.

Türkiye'nin tek ekolojik plajı

Kaynak: İHA

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