Türkiye'nin tek buz müzesi açılıyor Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin sanata ve sanatçıya destek misyonunun gereği olarak projelendirdiği Ata Buz Müzesi 15 Temmuz'da kapılarını açıyor.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin sanata ve sanatçıya destek misyonunun gereği olarak projelendirdiği Ata Buz Müzesi 15 Temmuz'da kapılarını açıyor.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın girişimleri, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) desteğiyle yapımına başlanan ve 18 aylık çalışma sürecinin sonuna gelinen Ata Buz Müzesi, Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyor.

Fairbanks, Moskova, Bristol, New York, Jeju Adası ve Harbin gibi birçok dünya kentinde bulunan buz müzelerinin, Türkiye'deki tek temsilcisi olan ve bu anlamda öncü bir kimlik edinen Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Ata Buz Müzesinde, -5 derece sıcaklığıyla 12 ay boyunca buzdan heykeller yapılabilecek ve sergilenecek. Müze içerisinde ayrıca 8 adet buz üretim makinesi, 16 adet buz kalıp makinesi, 400 m2'lik sergi alanı ve ziyaretçilerin sosyalleşebileceği ve çay molası verebilecekleri bir yaşam alanı da yer alıyor.

15 Temmuz'da hizmete açılacak

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde açılışı yapılacak Ata Buz Müzesinde ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat ve çalışma ekibi günün anlam ve önemini yansıtacak "Maan-Ice" sergisini de ziyaretçileriyle buluşturacak.

15 Temmuz darbe girişiminde gösterilen direnişi, birlikteliği ve iradeyi belleklerde diri tutmak, kahraman şehitlerimizi yad etmek ve verilen mücadeleye dikkat çekmek için hazırlanan Maan-Ice sergisi, buz malzeme ile üretilen eserleri ziyaretçileriyle buluşturacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA