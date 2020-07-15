Türkiye'nin tek buz müzesi açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin tek buz müzesi açıldı

Erzurum'da, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin sanata ve sanatçıya destek misyonu olarak değerlendirildiği ve Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyan "Ata Buz Müzesi", 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına açıldı.

15.07.2020 18:22 | Son Güncelleme: 15.07.2020 18:30

Erzurum'da, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin sanata ve sanatçıya destek misyonu olarak değerlendirildiği ve Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyan "Ata Buz Müzesi", 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına açıldı.

Atatürk Üniversitesi ile Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansını (KUDAKA) işbirliğinde yapılan ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan müze, 18 aylık çalışma sürecinin sonunda tamamlandı.

Ata Buz Müzesi, Fairbanks, Moskova, Bristol, New York, Jeju Adası ve Harbin gibi birçok dünya kentinde bulunan buz müzelerinin yanında Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyor.

Sıfırın altında 5 derecede sıcaklığıyla 12 ay boyunca buzdan heykeller yapılabilecek ve sergilenecek müze içerisinde, 8 adet buz üretim makinesi, 16 adet buz kalıp makinesi, 400 metrekarelik sergi alanı yer alıyor.

15 Temmuz darbe girişiminde gösterilen direnişi, birlikteliği ve iradeyi belleklerde diri tutmak, şehitleri yad etmek ve verilen mücadeleye dikkat çekmek için hazırlanan "Maan-Ice sergisi", buz malzeme ile üretilen eserleri ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Müze, ziyaretçilerine ses, ışık ve müzik eşliğinde görsel şölen sunuyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, açılışta yaptığı konuşmada, Erzurum'a buz müzesinin yakışacağını söyledi.

Türkiye'de belki de darbecilere en net mesajı veren yerin Erzurum olduğuna değinen Memiş, "Bunun bedeli de oldu. Uyanık olacağız. Devlet ihanet şebekesinden temizlenmeye başladı. Temizlendikçe de güçleniyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın ve İçişlerini Bakanımızın kararlılığıyla Türkiye'de terörist sayısı 407'ye düştü. Bizde de Karadeniz'e açılma eğiliminde olan 3 teröriste engel olduk. Erzurum'un sınırları içerisinde bir tane terörist bulunmamaktadır. Gece gündüz nöbetteyiz. Erzurum'u asla terörle anmak istemiyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tarihi günlerden bir günün yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin vahim bir darbeyle karşı karşıya olunduğunu hep birlikte gördüklerini bildiren Sekmen, şunları ifade etti:

"Milletimiz canlarına pahasına sokağa çıkarak bu vahim olaya dur demiş, milli iradenin temsilcileri ve sahipleri bu vahim olaya dur diyerek tarihe bir nokta koymuştur. Aziz milletimiz geçmiş olaylardan ders alarak bu vahim olaya dur demiş. Millet olarak uyanık olmamız lazım. Gerek dışarıdan gerekse içeriden uzantıları bu ülkeyi bölmek ve yıkmak için yoğun gayret gösteriyorlar. Biz uyanık olursak, çalışır ve beraber olursak bize top vursa tüfek işleyemez. Üniversitelerimiz değişim ve dönüşümün olduğu yerlerdir. Bir ülkenin ve milletin geleceğe emin bakabilmesi için mutlaka günün teknolojisiyle, bilim ve ilimiyle nesilleri yetiştirmesi lazım, buluşların merkezi olması lazım. Bizim üniversitelerimiz artık bu faaliyeti yerine getiriyor." diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise müzeyle 15 Temmuz gibi donarak belleklerde kalan vahim tarihin hatırasını canlı tutmayı amaçladıklarını söyledi.

İlki 15 Temmuz 1919'da gerçekleştirilen heykel sergisinin devamı niteliğinde olan Maan-Ice sergisinin 15 Temmuz sürecinin devamında oluşan toplumsal ruhu temsile taşıyarak bu geleneğin devamını hedeflediğini anlatan Çomaklı, "Yaşananlardan ders çıkararak vatanın bölünmez bütünlüğünün önemini, düşmanın pusuda oluşunu, birlik ve beraberliğin bize verdiği gücü her zaman hatırlayabilmek ve bunu gelecek nesillere o günkü canlılığıyla aktarabilmek için müzemizi bu tarihte açmayı uygun bulduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Vali Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan açılış kurdelesini keserek sergiyi gezdi.

Türkiye'nin tek buz müzesi açıldı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak...
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı Magazin
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı Güncel
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu Yaşam
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı Güncel
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 3. Sayfa
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde çatışmanın yaşandığı iki oda korunuyor
Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde çatışmanın yaşandığı iki oda korunuyor
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Engin Özkoç Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Aybüke Pusat Tuvana Türkay
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Asker Ayasofya Survivor 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Türkiye'nin tek buz müzesi açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 19:20:30. #1.15#
title