Türkiye'nin taze üzüm ihracatının yüzde 73'ü çekirdeksiz sofralık sultani üzümden
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Türkiye'nin taze üzüm ihracatının yüzde 73'ü çekirdeksiz sofralık sultani üzümden

Türkiye'nin taze üzüm ihracatının yüzde 73'ü çekirdeksiz sofralık sultani üzümden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin sofralık üzüm ihracatında yüzde 73 pay alan çekirdeksiz sofralık sultani üzümün bu yılki ihracat yolculuğu, 6 Ağustos 2021 Cuma günü başlıyor.

Türkiye'nin sofralık üzüm ihracatında yüzde 73 pay alan çekirdeksiz sofralık sultani üzümün bu yılki ihracat yolculuğu, 6 Ağustos 2021 Cuma günü başlıyor. 2020 yılında 111 milyon dolar olan çekirdeksiz sofralık sultani üzümün ihracatında 2021 hedefi 125 milyon dolar.

Türkiye'nin taze üzüm ihracatı 2020 yılında 150 milyon dolar olurken, anayurdu Anadolu olan çekirdeksiz sofralık sultani üzüm ihracatı 2020 yılında yüzde 19'luk artışla 110 milyon 734 bin dolar olmuştu. Mevlana üzümünden elde edilen döviz geliri ise 1,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Pandemi döneminde üreticilerin bağlarının bakımlarını ihmal etmediklerini, şifa deposu çekirdeksiz sofralık sultani üzüm üretimini gerçekleştirdiklerini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türk ihracatçılarının 110,7 milyon dolarlık ihracat yaparak üreticilerin emeklerinin karşılığını almasını sağladığını kaydetti.

İhracat hedefi 125 milyon dolar

Manisa-İzmir-Denizli üçgeninde 55 bin üreticinin 1 milyon dekarı aşan bağlarda çekirdeksiz sultani üzüm üretimi yapıldığının bilgisini veren Uçak, "Üzüm bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Pandemi döneminde tüm vatandaşlarımızı sofralık üzüm tüketmeye davet ediyorum. Özellikle okula gidecek çocuklarımızın beslenme çantalarına sezonu bitene kadar taze üzüme, sezonu bittikten sonra ise çekirdeksiz kuru üzüm konulmasını öneriyoruz. İhracatta da 125 milyon dolar döviz getirisi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye, 2020 yılında 110 milyon 734 bin dolarlık çekirdeksiz sultani sofralık üzüm ihracatı yaparken ilk sırada 65 milyon dolarla Rusya Federasyonu yer aldı. İkinci sıranın sahibi 13,4 milyon dolarlık tutarla Ukrayna olurken, Almanya 6,6 milyon dolarlık Türk üzümü tercih etti. Polonya'ya 5 milyon dolarlık ve Beyaz Rusya'ya 3,4 milyon dolarlık çekirdeksiz sultani sofralık üzüm ihraç etti. Çekirdeksiz sultani sofralık üzüm ihraç ettiğimiz ülke sayısı ise 57 oldu. - İZMİR

Türkiye'nin taze üzüm ihracatının yüzde 73'ü çekirdeksiz sofralık sultani üzümden
Türkiye'nin taze üzüm ihracatının yüzde 73'ü çekirdeksiz sofralık sultani üzümden
Türkiye'nin taze üzüm ihracatının yüzde 73'ü çekirdeksiz sofralık sultani üzümden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Türkiye'nin taze üzüm ihracatının yüzde 73'ü çekirdeksiz sofralık sultani üzümden - Haberler Ekonomi
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