Türkiye'nin Tatları Diyarbakır'da Buluştu

DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - Türkiye'nin 55 kentinin yöresel lezzetleri Diyarbakır'da düzenlenen fuarda buluştu. Pandemiye rağmen ilginin yoğun olduğu fuarın açılışı 53 metrelik örgü peynirin kesilmesiyle yapıldı

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