Türkiye'nin Tatları Diyarbakır'da Buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin Tatları Diyarbakır'da Buluştu

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye'nin 55 kentinin yöresel lezzetleri Diyarbakır'da düzenlenen fuarda buluştu.

DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - Türkiye'nin 55 kentinin yöresel lezzetleri Diyarbakır'da düzenlenen fuarda buluştu. Pandemiye rağmen ilginin yoğun olduğu fuarın açılışı 53 metrelik örgü peynirin kesilmesiyle yapıldı

MSB: 'ABD'deki askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti'

MSB: "ABD'deki askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti"

 Türkiye ve ABD arasında önemli gelişme! MSB, 'Olumlu geçti' sözleriyle duyurdu

Türkiye ve ABD arasında önemli gelişme! MSB, "Olumlu geçti" sözleriyle duyurdu

 Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye'de...

Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye'de...

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title