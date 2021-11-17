Türkiye'nin Tatları Diyarbakır'da Buluştu
Türkiye'nin 55 kentinin yöresel lezzetleri Diyarbakır'da düzenlenen fuarda buluştu.
DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - Türkiye'nin 55 kentinin yöresel lezzetleri Diyarbakır'da düzenlenen fuarda buluştu. Pandemiye rağmen ilginin yoğun olduğu fuarın açılışı 53 metrelik örgü peynirin kesilmesiyle yapıldı
MSB: "ABD'deki askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti"
Türkiye ve ABD arasında önemli gelişme! MSB, "Olumlu geçti" sözleriyle duyurdu
Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye'de...
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