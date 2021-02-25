Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Er'e Özbekistan'daki bir üniversiteden daha fahri doktora unvanı verildi

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er'e Taşkent Ali Şir Nevai Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er'e Taşkent Ali Şir Nevai Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Er, Taşkent Ali Şir Nevai Özbek Dili ve Edebiyatı Devlet Üniversitesini ziyaret ederek, öğretim görevlileri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şöhret Siraceddinov, görüşmede yaptığı konuşmada, Er'in büyükelçi olarak geldiği Taşkent'te çok kısa bir sürede Özbekçeyi mükemmel öğrenmesinin Özbekistan'a ve Özbek halkına saygısının göstergesi olduğunu kaydetti.

Türkiye'deki üniversitelerle iş birlikleri kurmalarına ve bu ilişkileri bir üst düzeye çıkararak ortak eğitim projelerini hayata geçirmelerine Er'in büyük bir katkı sağladığını belirten Siraceddinov, Er'in girişimleri sonucunda iki ülke arasında yüksek eğitim alanındaki iş birliğinde yeni bir sayfa açıldığını vurguladı.

Sireceddinov, tüm bunları dikkate alarak bilim ve eğitime yaptığı katkılardan dolayı Büyükelçi Er'e fahri doktora unvanının verilmesinin kararlaştırıldığını dile getirdi.

Büyükelçi Er de Özbekistan ile Türkiye'nin derin kardeşlik bağlarına ve ortak değerlere sahip olduğunu kaydederek, insanlığa büyük alim ve ulemaları veren bu topraklarda büyükelçi olarak görev yapmasının kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Er, gösterdiği ilgiden dolayı Özbek yetkililere teşekkür etti.

Görüşmenin ardından Sireceddinov tarafından Büyükelçi Er'e fahri doktora unvanı diploması takdim edildi.

Büyükelçi Er, daha önce de Taşkent Devlet Şarkiyat Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanına layık görülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov