Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Er'e Özbekistan'daki bir üniversiteden daha fahri doktora unvanı verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Er'e Özbekistan'daki bir üniversiteden daha fahri doktora unvanı verildi

25.02.2021 20:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 20:12
Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Er'e Özbekistan'daki bir üniversiteden daha fahri doktora unvanı verildi

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er'e Taşkent Ali Şir Nevai Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er'e Taşkent Ali Şir Nevai Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Er, Taşkent Ali Şir Nevai Özbek Dili ve Edebiyatı Devlet Üniversitesini ziyaret ederek, öğretim görevlileri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şöhret Siraceddinov, görüşmede yaptığı konuşmada, Er'in büyükelçi olarak geldiği Taşkent'te çok kısa bir sürede Özbekçeyi mükemmel öğrenmesinin Özbekistan'a ve Özbek halkına saygısının göstergesi olduğunu kaydetti.

Türkiye'deki üniversitelerle iş birlikleri kurmalarına ve bu ilişkileri bir üst düzeye çıkararak ortak eğitim projelerini hayata geçirmelerine Er'in büyük bir katkı sağladığını belirten Siraceddinov, Er'in girişimleri sonucunda iki ülke arasında yüksek eğitim alanındaki iş birliğinde yeni bir sayfa açıldığını vurguladı.

Sireceddinov, tüm bunları dikkate alarak bilim ve eğitime yaptığı katkılardan dolayı Büyükelçi Er'e fahri doktora unvanının verilmesinin kararlaştırıldığını dile getirdi.

Büyükelçi Er de Özbekistan ile Türkiye'nin derin kardeşlik bağlarına ve ortak değerlere sahip olduğunu kaydederek, insanlığa büyük alim ve ulemaları veren bu topraklarda büyükelçi olarak görev yapmasının kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Er, gösterdiği ilgiden dolayı Özbek yetkililere teşekkür etti.

Görüşmenin ardından Sireceddinov tarafından Büyükelçi Er'e fahri doktora unvanı diploması takdim edildi.

Büyükelçi Er, daha önce de Taşkent Devlet Şarkiyat Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanına layık görülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Berat Albayrak Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Er'e Özbekistan'daki bir üniversiteden daha fahri doktora unvanı verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 20:17:18. #1.16#
title