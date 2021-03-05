Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Bekar, güven mektubunun örneğini Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov'a sundu
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Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Bekar, güven mektubunun örneğini Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov'a sundu

05.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:18
Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Bekar, güven mektubunun örneğini Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov'a sundu

Türkiye'nin yeni atanan Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, güven mektubunun bir örneğini Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'a sundu.

Türkiye'nin yeni atanan Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, güven mektubunun bir örneğini Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'a sundu.

Büyükelçi Bekar, bugün Dışişleri Bakanı Kamilov tarafından kabul edildi.

Kabulde Büyükelçi Bekar, Bakan Kamilov'a güven mektubunun bir örneğini takdim etti.

Büyükelçi Bekar, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve kardeş Özbekistan halkına gönderdiği selamını iletti.

Bekar, Türkiye'nin tarihi ve kültürel bağlarının çok güçlü olduğu ve kardeş olarak gördüğü Özbekistan'a büyükelçi olarak atanmasının kendisi için bir gurur kaynağı ve şeref vesilesi olduğunu belirtti.

Güven mektubunun örneğini teslim alan Kamilov, büyükelçi olarak atanmasından dolayı Bekar'ı kutladı.

Kamilov, Özbekistan ile Türkiye arasındaki çok yönlü ve karşılıklı menfaatlere dayalı ilişkilerin pekiştirilmesini diledi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Özbekistan'a yapacağı ziyaretle ilgili fikir alışverişinde bulunan Kamilov ve Bekar, ayrıca ticari-ekonomik yatırım, kültürel ve insani alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Özbekistan-Türkiye arasındaki gündemin güncel konularını gözden geçirdi.

Büyükelçi Bekar'ın güven mektubunun aslını, gelecek günlerde Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e sunması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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