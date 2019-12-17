"Türkiye'nin taşıdığı sorumluluğu diğer ülkeler paylaşmakla mükelleftir"

17.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin uluslararası toplum adına tek başına 9 yıldır taşıdığı sorumluluğu, diğer ülkeler paylaşmakla mükelleftir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cenevre'de Küresel Mülteci Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Suriyelilerin çalışma izni almalarının yasal zeminini hazırladık. İstihdam edilmelerini teşvik ettik" dedi. "Mültecilerin yurtlarına dönüş hakkı tartışma götürmez. Suriye'de geri dönüşün tesisi en az terörle mücadele kadar önemlidir. Türkiye'nin uluslararası toplum adına tek başına 9 yıldır taşıdığı sorumluluğu, diğer ülkeler paylaşmakla mükelleftir. Mültecileri kendi topraklarında tutacak, ülkemizde olanları da tekrar vatanlarına döndürecek formüllerin devreye alınması gerekiyor Petrol kuyularını korumak için harcanan çabaların hiçbiri canını kurtarmak için varil bombalarından kaçan çocuklara harcanmamıştır."

(İHA)

Kaynak: İHA