Türkiye'nin tapulu tek lagününde kuş türü sayısı, 238'e yükseldi

Marmara Bölgesi'nin kuş çeşitliliği açısından en önemli sulak alanlarının başında gelen, Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek Lagünü'nde, çulluk ile çakır kuşu da kayıt altına alındı. Böylece Türkiye'nin tapulu tek lagünü olan Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı, 236'dan 238'e yükseldi. Türkiye'deki 490 kuş türünün yarısından fazlasının Hersek Lagünü'nde olduğunu söyleyen ornitolog (kuş gözlemcisi) Fatih Bülbül, "Lagünümüz yoğunluk açısından Türkiye'nin en yoğun göllerinden biri. Yüzey ölçümü düşük fakat metrekareye düşen kuş sayımız itibarıyla Türkiye'deki en iyi, birinci sıradaki göl. Burada kuş çeşitliliği oldukça fazla. Türkiye'de 490 türümüz var. 490'ının 238 türü alanda görülmüş durumda. Yaptığımız gözlemlerde son 2 tür daha eklendi. Bunlar çulluk ve yırtıcılardan çakır kuşu" dedi.

Engellilere özel asansörlü kuş gözlem kulesinin de bulunduğu Hersek Lagünü'nü ziyarete gelenlere 'doğa pasaportu' verdiklerine dikkat çeken Başkan Oral, "Buraya gelen misafirlerimiz 'doğa pasaportu' alıyorlar ki bu pasaportla beraber doğayı koruyacaklarına, hayvanları seveceklerine ve koruyacaklarına dair bir taahhütname vermiş oluyorlar. Her geldiklerinde, burayı ziyaret ettikçe pasaporta kaşe basılıp, burayı ziyaret ettiğinizi belgeliyoruz. Doğa ve hayvan sevgisine dikkat çekmek açısından yapmış olduğumuz bir çalışma" diye konuştu.