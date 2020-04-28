Türkiye'nin tamamlanan ilk ay yıldızlı camisi, Covid-19 engeline takılınca ibadete açılamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin tamamlanan ilk ay yıldızlı camisi, Covid-19 engeline takılınca ibadete açılamadı

Türkiye'nin tamamlanan ilk ay yıldızlı camisi, Covid-19 engeline takılınca ibadete açılamadı Sivas'ta Ramazan ayında açılması planlanan Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında ibadete açılamadı Sivas'ta Ramazan ayında açılması planlanan Türkiye'nin ilk...

Türkiye'nin tamamlanan ilk ay yıldızlı camisi, Covid-19 engeline takılınca ibadete açılamadı
28.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:09

Türkiye'nin tamamlanan ilk ay yıldızlı camisi, Covid-19 engeline takılınca ibadete açılamadı

Sivas'ta Ramazan ayında açılması planlanan Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında ibadete açılamadı

SİVAS - Sivas'ta Ramazan ayında açılması planlanan Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete açılamadı.

2017 yılında Sivas Belediyesi ve hayırseverlerin desteği ile kentteki Yukarı Tekke Mezarlığı içine yapımına başlanan ay-yıldız şeklindeki caminin yüzde 99'u tamamlandı.7 bin metrekare alana kurulan ve yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500, hilal şeklindeki avlusunda ise 5 bin kişinin namaz kılabileceği ay yıldızlı cami içerisinde bulunan Allah lafızlı avizesiyle de dikkat çekiyor. Taziye bölümleri, kapalı otopark ve sosyal alanların da bulunduğu cami Ramazan ayında açılması planlanmıştı. Fakat dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cami ibadete açılamadı.

Camini açılmasına korona engel oldu

Ay yıldız Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Naci Süha, Ramazan ayında açılması planlanan ay yıldızlı caminin Korona virüs nedeniyle ibadete açılamadığını belirterek, "Biz Sivas'ta yaşanan cenaze sıkışıklığına çözüm arayışı içerisindeydik. Bunun için çalışmalarımızı yaptık ve 2017 yılında temelini attık. Tabi o zamanlar 15 Temmuz 2016 olayını yaşamıştık. Bu olaydaki Türk insanının duygu ve düşüncelerinin, hilalin ve yıldızın anlamını çok daha iyi kavramıştık. Bizim camimiz yıldızdan ve hilalden oluşuyor. Yukarıdan baktığımız zaman al bayrağımızın remzini bu topraklara vurmak istedik. Camimiz yaklaşık 2 yıllık bir inşaat aşamasından sonra yüzde 99 seviyesine geldi. Devletimizin Covid-19'dan dolayı cemaatle namaz kılma yasağı olmasaydı biz bu Ramazan ayının birinci günü Cuma namazı ile birlikte camimizi hizmete açmayı düşünüyorduk.Ancak devletimizin aldığı kararlara saygılıyız. Cemaatle namaz kılma olayları daha sonraya ertelendiği için camininde açılışını erteledik" dedi.

Allah lafızlı avizesi dikkat çekiyor

Süha, cami içerisinde bulunan avizenin farklı olduğunu ve avizeye alttan yukarı doğru bakınca Allah lafzının görüldüğünü söyleyerek, "Bu camimizde 8 bin 500 kişi aynı anda cenaze namazı kılabilecek durumdadır. İçeride avizemiz var. Avizemizi bir hayır sever yaptırdı. Avizemiz normal avizelerden farklı alttan yukarı doğru baktığımız zaman Allah lafzını görüyorsunuz" diye konuştu.

Türkiye'nin tamamlanan ilk ay yıldızlı camisi, Covid-19 engeline takılınca ibadete açılamadı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? Haber
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haber
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak Haber
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haber
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı Haber
Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı Haber
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
Düşüşe geçen gram altın 384,4 liradan işlem görüyor
Düşüşe geçen gram altın 384,4 liradan işlem görüyor
Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi
Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti
Fransa'dan yatırım için memleketi Burdur'a geldi, korona nedeniyle dönemeyince hayvan otlatmaya başladı
Fransa'dan yatırım için memleketi Burdur'a geldi, korona nedeniyle dönemeyince hayvan otlatmaya başladı
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Ziya Selçuk Naci Bostancı Mustafa Destici
Magazin Harun Tan Ozan Güven Murat Dalkılıç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Roberto Carlos Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Bursa Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Türkiye'nin tamamlanan ilk ay yıldızlı camisi, Covid-19 engeline takılınca ibadete açılamadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 14:44:32. #1.15#
title