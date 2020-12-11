Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

11.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:16
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün okuduğu şiir nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün okuduğu şiir nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükelçi Örs'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiir nedeniyle çağrıldığını belirtti.

Hatibzade, açıklamasında, "Türkiye Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından çağrıldı ve sert kınama kendisine iletildi. İran'ın konuyla ilgili acil izahat beklediği kendisine bildirildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 16:20:50. #1.14#
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