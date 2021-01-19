Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türkiye'nin ilk akıllı "otonom otobüs" çalışmalarında yeni bir başarıya imza attı.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, son 10 yılda cirosunun yüzde 8'ini Ar-Ge faaliyetlerine ayıran şirket, akıllı ulaşım, alternatif yakıtlı araçlar, akıllı teknolojiler ve sürücüsüz araçlar üzerine yürüttüğü araştırma geliştirme çalışmalarında sürücüsüz otobüs alanında seviye atladı.

Türkiye'nin ilk akıllı "otonom otobüs" çalışmalarına 2016 yılında Geleceğin İş Birlikçi Mobil Hizmetleri CoMoSeF (Co-Operative Mobility Services of the Future) Projesi ile başlayan şirket, araç-araç ve araç-cihaz haberleşmesini gerçekleştiren donanım ve yazılımların geliştirildiği bu çalışmanın ardından sürücüsüz otobüs çalışmalarına hız verdi.

Otokar, Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı kapsamında 2018 yılından günümüze Okan Üniversitesi ile birlikte İleri Seviyede Otonom Otobüs Sistemi Geliştirilmesi Projesi'nde Türkiye'nin sürücüsüz otobüsünü geliştirmeye başladı.

3 yıllık çalışmaların ardından Türkiye'nin ilk çevresini algılayan, düşük hızlarda dahi hassas kontrol ve konforlu bir yolculuk sağlayan otonom otobüsünün ikinci aşama yazılım bütünleştirme ve sürücüsüz doğrulama testleri başarı ile tamamlandı.

Otobüsün önceliği yayalar

Otokar, Türkiye'nin ilk otonom otobüsü projesinin araştırma geliştirme çalışmalarını 4 aşamada ele alıyor. İkinci aşamayı tamamlayan Otokar Otonom Otobüsü, sürücüye gerek kalmadan özel ve bölünmüş yollarda, gelişmiş sensör füzyonu algoritmaları ile çevresini algılayıp konumunu haritada bulabiliyor. Araç, hassas kontrolcü tasarımı sayesinde 0-30 kilometre arası sürücü sistemlerinin kontrolünün zor olduğu durumlarda konforlu sürüş sağlıyor. Yüksek hassasiyetli sürekli pozisyon kontrollü direksiyon sürüş algoritması sayesinde viraj hakimiyeti ve kavşak dönüşleri emniyetle yapabilen otonom otobüs, durakta bekleyen yolcuları algılayıp durabiliyor, yolcular inmek istediğinde ise sadece "dur" düğmesine basılması yeterli oluyor.

Her zaman önceliği yayalara veren otonom otobüs, yaya geçitlerinde yayalara yol veriyor, acil fren özelliği sayesinde güvenli sürüş imkanı sağlıyor. Herhangi bir hareketli yaya, hayvan veya bisikletli beklenmedik bir şekilde aracın önüne çıktığında otobüs acil fren yapabiliyor. Önündeki tehlike geçtiğinde yola devam etme kararını yapay zeka, sensör füzyon ve yazılım bütünleştirme ile kendisi veren araç, trafik ışıklarını ve yol kenarı işaretlerini de otomatik algılıyor.

Üzerinde yer alan dur-kalk araç takip sistemi (Stop& Go ACC) ile sıkışık trafikte sürüş yapmayı kolaylaştıran otonom otobüs, önündeki ve yanındaki araçlar ile mesafesini otomatik olarak kontrol ederek otomatik takip imkanı sunuyor. Araç ayrıca, dur-kalk araç takibini yüksek hızlarda da güvenli mesafede gerçekleştirebiliyor. Araç üzerinde üçüncü aşama çalışmaları devam ediyor.

Otokar, bu stratejik projede haberleşen otonom araçlar konusunda araştırma altyapısına ve bilgi birikimine sahip Türkiye'nin öncü üniversitelerinden biri olan Okan Üniversitesi ile birlikte çalışıyor. Okan Üniversitesi 2009 yılında Ulaşım Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurmuştu.

"Global bir marka olma hedefimize doğru hızla ilerlemeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar'ın vizyonunda kendi teknolojisini geliştirerek ürünlerinde yerli ve milli özellikleri korumak olduğunu belirtti.

Görgüç, şunları kaydetti:

"Otokar olarak, sürdürülebilirliği ve yenilikçiliği odağımıza alarak global bir marka olma hedefimize doğru hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Geride bıraktığımız 10 yılda Ar-Ge olanaklarımızla Türkiye'nin ilk hibrit otobüsü, Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsü gibi ilklere imza attık. 4 yıl önce nesnelerin interneti (IoT) odaklı akıllı otobüsümüzü kamuoyuna tanıttık. Birbiriyle, yol kenar üniteleri ve trafik sinyalizasyon sistemleriyle konuşan sistemin hemen ardından Türkiye'nin ilk otonom otobüsü için Okan Üniversitesi ile çalışmalara başladık. Trafiğe açık tüm yollarda ve tüm hava koşullarında direksiyonsuz sürüş seviyesine kadar otonom araç geliştirme ve ticarileştirme hedefimizde kararlı bir şekilde ilerliyoruz."

Yürütülen çalışmanın Türk otomotiv sektörü açısından önemine işaret eden Görgüç, "Otonom otobüs çalışmaları, ulaştırma sektörü ile kentleşmenin geleceğini şekillendirecek olan gelecek teknolojilerinin, verimli ulaşım yöntemlerinin ülkemiz insan kaynağı ile geliştirilebilmesinin mümkün olduğunu gösteren çok önemli bir aşama. Ar-Ge mühendislerimiz, Okan Üniversitesi akademisyenleri, araştırmacıları, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileriyle geliştirilen otobüs, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ile yenilikçi gücünü bir kez daha kanıtlayacak. Otonom otobüsümüz, Otokar'ın Avrupa Birliği 2050 hedeflerinde bulunan, sıfır kaza hedefi ile uyumlu olarak geliştireceği otonom şehir aracı için altyapı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı