Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları savaş bölgesine sınır dışı ettiği iddiası
İnsan hakları örgütleri, Türkiye'nin Suriyelileri göçmenleri zorla sınır dışı ettiklerini ve çatışma bölgesine gönderdiğini iddia ediyor. Ankara ise giden kişilerin gönüllü olduğunu, kayıt dışı veya suça karıştığını ileri sürüyor
Suriye'de yaklaşık 9 yıldır süren iç savaş muhaliflerin yoğun olduğu İdlib bölgesinde sıcak çatışmalarla devam ediyor.
Muhaliflerin kalesi konumundaki İdlib'in çevresinde Esad güçleri bir ayı aşkın süredir operasyonlarını sürdürüyor. Suriye ordusunun, Rusya'nın da desteğiyle İdlib'e düzenlediği operasyonların şiddetini artırması üzerine yüz binlerce sivil Türkiye sınıra doğru geldi. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 677 bine ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle