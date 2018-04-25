Türkiye'nin Suriye Politikası Konuşuldu

Sultanbeyli Belediyesi'nin himayelerinde "Medya Gündemi ve Türkiye'nin Suriye Politikası" paneli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ve Türkiye Gazetesi Yazarı Süleyman Özışık'ın konuşmacı olarak katıldığı panele ilgi yoğun oldu.

Panelde selamlama konuşması gerçekleştiren Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Suriye politikamızı Mete Yarar ve Süleyman Özışık'tan dinleyeceğiz. Misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Sultanbeylililer olarak 2014 yılında kurduğumuz Mülteciler Derneğimizle birlikte sorunsuz, problemsiz bir şekilde üzerimize düşeni yapıyoruz. Dünyanın umudunu bağladığı bir ülke ve milletiz. Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye bir liman. Ülkemizin kıymetini bilerek kardeşliğimizi, dostluğumuzu artırmak zorundayız. Devletimizin yedi düvele karşı mücadelesinde devletimizin yanındayız. Rabbim devletimizi korusun." açıklamasında bulundu.

Başkan Keskin'in konuşmasının ardından Mete Yarar ve Süleyman Özışık Türkiye'nin Suriye politikasını anlatarak vatandaşların sorularını cevapladılar.