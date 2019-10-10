Türkiye'nin Suriye operasyonuna dünya nasıl tepki verdi?

10.10.2019 07:06

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için Çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı'na başlarken dünyadan da tepkiler gecikmeden geldi. Ankara'ya neredeyse hiç destek gelmezken Avrupa Birliği Türkiye'ye operasyonu durdurma çağrısında bulundu, ABD Başkanı Donald Trump da ülkesinin bu harekatı desteklemediğini bildirdi. Orta Doğu ülkeleri ise Türkiye'yi açıkça kınadı.



İşte uluslararası camiadan Ankara'ya gelen tepkiler Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle