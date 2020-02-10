Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma göstergeleri açıklandı
TÜİK Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeler verisine göre, yöneticilik pozisyonundaki kadınların oranı 2012'de yüzde 14,4 iken 2018'de 1,9 puan artarak yüzde 16,3'e yükseldi.
10.02.2020 11:27 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:27
TÜİK Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeler verisine göre, yöneticilik pozisyonundaki kadınların oranı 2012'de yüzde 14,4 iken 2018'de 1,9 puan artarak yüzde 16,3'e yükseldi. 2010'da 167 olan 100 bin nüfus başına düşen hekim sayısı 2018'de 187'ye çıktı.
Kaynak: Dunya.com