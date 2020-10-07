Türkiye'nin "Su Erozyon Haritası" güncellendi
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Türkiye'nin "Su Erozyon Haritası" güncellendi

07.10.2020 13:01 | Son Güncelleme: 07.10.2020 13:04
Türkiye'nin

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğünce güncellenen "Su Erozyon Haritası" kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğünce güncellenen "Su Erozyon Haritası" kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, erozyona neden olan etmenler sürekli değişkenlik gösterdiğinden bu sürecin dinamik olarak izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla ÇEM Genel Müdürlüğünce Dinamik Erozyon Modeli ve İzleme Sistemi (DEMİS) yazılımı geliştirildi.

Yazılımdan elde edilen sonuçlarla ise Türkiye Su Erozyon Haritası uzun bir aradan sonra model tabanlı olarak yenilendi ve e-Devlet üzerinden kullanıcıların hizmetine sunuldu. Harita TUCBS-ATLAS uygulamaları üzerinden de yayımlandı.

Çalışmayla Türkiye'de su erozyonu sonucu taşınan sediment miktarlarına yönelik istatistikler ana su havzası ölçeğinde ortaya konuldu. 81 ile ait su erozyonu verileri, arazi kullanım türleri ve eğim sınıfları açısından istatistiksel verileriyle ortaya çıkarıldı.

Erozyon şiddet sınıflarının dağılımları aracılığıyla ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı göz önünde bulundurularak erozyondan korunmanın önlemlerini içeren öneriler için bir yaklaşım geliştirildi ve sürdürülebilir arazi ile toprak yönetimi pratikleri ortaya konuldu.

Bakan Pakdemirli'den 81 ile "su erozyonu" uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli imzasıyla tüm valilik ve belediyelere gönderilen yazıyla, ülke toprak kaynaklarının izlenmesi, etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesine katkı sunacak bu çalışmanın, doğal kaynak planlamalarına ve erozyon kontrol çalışmalarına hizmet etmesi noktasında önemli bir kaynak veri niteliği taşıdığı ifade edildi.

Belirli koruma bütçeleri veya toprak yatırımları dahilinde uygulamaya alınacak "orta", "şiddetli" ve "çok şiddetli" erozyona maruz alanlara yönelik hazırlanacak her türlü eylem planlarında verilerin değerlendirme aracı olarak kullanılması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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