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Türkiye'nin sosyal mesafeli İlk uluslararası bisiklet yarışı için geri sayım başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin himayesi ve Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenecek GranFondo Bursa, 30 Ağustos Pazar günü koşulacak.

Türkiye'nin sosyal mesafeli İlk uluslararası bisiklet yarışı için geri sayım başladı
26.08.2020 12:50 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:56

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin himayesi ve Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenecek GranFondo Bursa, 30 Ağustos Pazar günü koşulacak. Pandemi süreci sonrasında Türkiye'nin sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önemleri artırılmış ilk uluslararası bisiklet yarışı olacak organizasyona yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin bisikletsever katılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin himayesi ve Turkcell'in iletişim sponsorluğunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen GranFondo Bursa, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı 2 bine yakın bisikletseverin katılacağı organizasyonun startı Bursa Millet Bahçesi'nden verilecek. Altıparmak ve Osmangazi'den geçecek bisikletçiler, finişi de yine Bursa Millet Bahçesi'nde yapacak.

Kısa yarış, uzun yarış, paralimpik kısa yarış, paralimpik uzun yarış ve milli uzun yarış olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilecek olan GranFondo Bursa, 'Zaferi yüreğinde, gücü pedalında hisset' sloganıyla düzenlenecek.

Gerçek starta kadar maske takılacak

Sporcuların startta bölünmüş çizgilerden çıkış yapacağı GranFondo Bursa'nın sembolik startında maskeler de takılı olacak. Alandaki sağlık önlemlerinin 10 kat artırıldığı organizasyonda sporcu dinlenme alanları da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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