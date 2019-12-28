Türkiye'nin Somali Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "80'in üzerinde ölü var, 2'si Türk...
Türkiye'nin Somali Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "80'in üzerinde ölü var, 2'si Türk vatandaşı. 100'ün üzerinde de yaralı var. Türkiye'den bir ambulans uçak talep edildi" denildi.
28.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:39
Türkiye'nin Somali Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "80'in üzerinde ölü var, 2'si Türk vatandaşı. 100'ün üzerinde de yaralı var. Türkiye'den bir ambulans uçak talep edildi" denildi. - MOGADİŞU
Kaynak: İHA
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