28.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:39

Türkiye'nin Somali Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "80'in üzerinde ölü var, 2'si Türk vatandaşı. 100'ün üzerinde de yaralı var. Türkiye'den bir ambulans uçak talep edildi" denildi. - MOGADİŞU

Kaynak: İHA