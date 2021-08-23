Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Sekizkök, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev tarafından kabul edildi
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Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Sekizkök, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev tarafından kabul edildi

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Sekizkök, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev tarafından kabul edildi
Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildiği bildirildi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Radev ve Büyükelçi Sekizkök görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik, ortak sınır muhafazası, ulaşım ve insan kaçakçılığıyla mücadele gibi konularda iş birliğini ele aldı.

Taraflar, "Afganistan'daki dinamik gelişmeleri ve bu ülkenin komşularına göç baskısının artması nedeniyle Bulgaristan ve Türkiye arasındaki diyalog ve iş birliğinin yoğunlaştırılması gerektiğini" beyan etti.

Cumhurbaşkanı Radev, Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan arasında kurulan ve üç ülkenin sınırlarının birleştiği Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda konuşlandırılan Üçlü Koordinasyon ve Temas Merkezinin çalışmalarını değerli bulduğunu ifade etti.

İçişleri bakanlıkları arasındaki iş birliğinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Radev, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Bulgaristan ile Türkiye arasındaki trafik gittikçe arttı. Bu trafiğin kolaylaştırılması için iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin, turizmin ve gümrük kapılarının kapasitesi ve çalışma verimliliğinin artırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Sekizkök de Türk vatandaşlarının, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gidiş ve gelişlerinde Bulgaristan gümrük kapılarındaki işlemlerin kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

Sekizkök, Radev'e yoğun geçiş dönemlerinde yolcuların gümrük işlemlerinin tamamlanması için bazen saatlerce beklemek zorunda kaldığını anımsattı.

Öte yandan Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'daki gelişmelerin yakından takip edildiği ve 70 kadar Afgan'ı ülkeye kabul etmeye hazır olunduğu bildirildi.

Bulgaristan İçişleri, Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından heyetler hafta sonu bir araya gelerek, ülkeye Afganistan'dan göç baskısının artması durumunda alınacak önlemleri değerlendirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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