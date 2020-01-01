Türkiye'nin sınır dışı ettiği 'IŞİD üyesi' eski İrlandalı asker kefaletle serbest bırakıldı
Geçtiğimiz ay IŞİD'le bağlantılı olduğu şüphesiyle Türkiye'den sınır dışı edilen eski İrlanda Savunma Kuvvetleri üyesi Lisa Smith, İrlanda'da tutuklu bulunduğu cezaevinden kefaletle serbest bırakıldı
Geçtiğimiz ay IŞİD'le bağlantılı olduğu şüphesiyle Türkiye'den sınır dışı edilen eski İrlanda Savunma Kuvvetleri üyesi Lisa Smith, İrlanda'da tutuklu bulunduğu cezaevinden kefaletle serbest bırakıldı.
Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle tahsis edilen refakatçiyle Limerick Hapishanesi'nden ayrılan Smith'in götürüldüğü yeri gizli tuttu. Euronews.com'da Görüntüle