Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı yarın hakim önüne çıkacak

17.11.2019 20:58 | Son Güncelleme: 17.11.2019 20:58

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı, yarın Londra'da mahkemeye çıkarılacak.

İngiliz polisinden yapılan yazılı açıklamada, perşembe günü Heathrow Havalimanı'nda gözaltına alınan 26 yaşındaki Mahmun Raşit adlı DEAŞ militanının, terör saldırısına hazırlanmak suçlamasıyla yargılanacağı bildirildi.

Açıklamada, Raşid'in yarın Westminster İlk Derece Mahkemesine çıkarılacağı kaydedildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Raşid'in Türkiye üzerinden Suriye'ye geçmeye çalışırken yakalandığı ve sınır dışı edildiği bilgisine yer verilmişti.

Türkiye İçişleri Bakanlığı, perşembe günü yaptığı açıklamada, Alman uyruklu 6, Birleşik Krallık uyruklu bir olmak üzere 7 yabancı uyruklu teröristin ülkelerine gönderildiğini duyurmuştu.

Bugüne kadar yaklaşık 900 İngiliz'in Suriye ve Irak'ta DEAŞ saflarına katıldığı belirtiliyor. Bunların yaklaşık yarısının kendi isteğiyle ülkeye geri döndüğü ve bazılarının İngiliz güvenlik güçlerinin yakın takibi altında tutulduğu biliniyor.

Kaynak: AA