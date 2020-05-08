Türkiye'nin "simge" camileri bu ramazanı mahzun geçiriyor - EDİRNE/BURSA/

İslamiyet'in kutsal mekanları olan, yapılış zamanları, mimarileri ve hikayeleriyle bulundukları şehirlerin simgesi haline gelen camiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu ramazanı mahzun geçiriyor.

İslamiyet'in kutsal mekanları olan, yapılış zamanları, mimarileri ve hikayeleriyle bulundukları şehirlerin simgesi haline gelen camiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu ramazanı mahzun geçiriyor.

Selçuklu ve Osmanlı'dan izler taşıyan, asırlara meydan okuyarak Türkiye'nin sembolleri olan camiler en sakin günlerini yaşıyor.

Ülkenin doğusundan batısına kadar birçok caminin en "sessiz" hali, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince havadan görüntülendi.

Edirne'de Mimar Sinan'ın "ustalık eseri", Bursa'da tarihi Ulu Cami

Ünü çağını aşan Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim." dediği Selimiye Camisi, eşsiz mimarisi ve azametiyle serhat boyunda yıllara meydan okuyor.

UNESCO'nun 2011'de ilk kez bir camiyi kültürel eser listesine almasıyla dünya çapındaki ünü daha da artan Selimiye Camisi, barındırdığı özellikleri ve ihtişamlı yapısıyla dikkati çekiyor. Türk-İslam mimari sanatının mihenk taşı tarihi cami, bir biblo gibi Edirne'nin en ihtişamlı yapısı olarak göze çarpıyor.

Osmanlı döneminde Süleyman Çelebi tarafından 1403'te inşasına başlanan ve Sultan 1. Mehmed tarafından 1414'te yapımı tamamlanan "Eski Camii" de Edirne'nin simgeleri arasında yer alıyor.

Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid zamanında, 1396-1400 yıllarında, Orhan Gazi Parkı'nın bulunduğu geniş bir alana yapılan Bursa Ulu Cami, Osmanlı camileri arasında çok kubbeli anıtsal yapıların ilki olma özelliğini taşıyor. Ulu Cami'nin 12 büyük dört köşeli paye üzerine oturan 20 kubbesi bulunuyor.

Bursa'nın doğusunda Uludağ eteklerindeki bir tepenin üzerinde, 15. yüzyılın başında, Yıldırım Bayezid'in kızı ve Emir Sultan'ın eşi Hundi Hatun tarafından, Emir Sultan'ın vefatı üzerine yaptırılan "Emir Sultan Camisi" de simge camilerden biri olarak varlığını sürdürüyor.

Kaynak: AA