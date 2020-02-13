Türkiye'nin sığınmacılara kucak açmasına Roma'da övgü

13.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:46

İtalya'nın başkenti Roma'daki Avrupa Birliği (AB) Komisyonu temsilciliğinde düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısı ve sergi ile Türkiye'nin sığınmacılara kucak açmasına övgüde bulunuldu.

AB ve Türkiye'nin iş birliğinin sonucu olarak çıkan, uygulamasını ise Türk hükümetiyle ortak çalışan Dünya Gıda Programı (WFP) ve Kızılay'ın gerçekleştirdiği yardım programı Sosyal Yardım Uyumu (SUY) kapsamında yapılan çalışmalar Roma'da anlatıldı.

Türkiye'de yaşayan yardıma muhtaç sığınmacı ailelere, 'Kızılaykart' adıyla verilen kart vasıtasıyla para yardımı sağlayan ve 1 milyon 700 bin kişiyi kapsayan bu program ile aileler gıda, yakıt, kira veya ilaç gibi önemli ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.Roma'daki AB Komisyonu temsilciliğinde açılan 'Incredible Ordinary' adlı fotoğraf sergisinde, Türkiye'deki Suriyeli ailelere ait bazı görseller ile AB'nin en büyük insani yardım programı olan ve 2016'da başlatılan SUY kapsamında yapılanlar göz önüne serildi.Bunun ardından düzenlenen yuvarlak masa toplantısında konuşan AB Komisyonu İtalya Temsilciliği Başkan Yardımcısı Vito Borrelli, bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, böylece milyonlarca savunmasız sığınmacının nasıl zor durumdan kurtarıldığını bir kere daha anlama şansı bulduklarını söyledi.AP TEMSİLCİSİ: UMARIM AB BÜTÇESİNDE ANLAŞILIR VE SUY GİBİ PROJELER DEVAM EDERAvrupa Parlamentosu (AP) İtalya Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Fabrizio Spada ise AB'nin Türkiye'ye, sığınmacılar için önemli oranda destek sağladığını belirterek, "Bu güzel sergiyi gezerken kendime şunu sordum: Bu tür anlamlı girişimler (SUY) bazı üyelerin istediği gibi AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesinde azalmaya gidilmesi durumunda devam edecek mi? Bu konu, şu an en şiddetli tartışmaya neden olan konu. Umarım bütçede anlaşılır ve bunun gibi önemli insani girişimler devam eder" dedi.WFP Başkan Yardımcısı Rasmus Egendal da "SUY normal bir proje gibi görünüyor, ancak olağanüstü bir proje, en savunmasızların seçim yapmasına olanak tanıyor" diye konuşarak Türk yetkililerle muhteşem bir işbirliği içinde olduklarını ekledi.WFP YETKİLİSİ: TÜRK HÜKÜMETİ VE KIZILAY MUHTEŞEM ORTAKLAREylül ayına kadar WFP'nin Türkiye sorumluluğu görevini yürütmüş ve SUY'da etkili görev almış olan WFP yetkilisi Silvia Biondi de, "SUY projesi bize Suriyeli sığınmacıların, ileri teknoloji potansiyeli ve inovasyon yardımıyla kentsel alanlara ulaşmasını sağlamamıza olanak tanıdı" diyerek, Türk hükümeti ve Kızılay'ın muhteşem ortaklar olduğunu, ancak onların cömert yaklaşımı ve üst düzey organizasyon kapasitesi sonucu SUY'un amacına ulaştığını söyledi.Biondi, Kızılaykart'la ailelere aylık 120 Türk Lirası, yani yaklaşık 19 Euro verildiğini, bunun, yapılan titiz analizler sonucu belirlendiğini dile getirdi. Biondi, bu sayının az olduğuna ilişkin bir soru üzerine, "Türkiye'deki Suriyelilere yardım eden pek çok başka organizasyon da var" hatırlatmasında bulundu.Biondi, şu an Roma'da çalışmakta olduğunu, ancak kalbinin Türkiye'de kaldığını da ekledi. Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Birimi (ECHO) Güney Avrupa Sorumlu Yardımcısı Alessandro Valdambrini ise SUY'un aynı zamanda, Suriyeli sığınmacılara haysiyetlerini geri vermek için de gerekli bir proje olduğunu ifade etti.Bölgede Lübnan gibi bazı diğer ülkelerin de Suriyelileri ağırladığını belirten Valdambrini, "Ancak Türkiye, bu insanlık krizine en hızlı ve en organize şekilde cevap veren ülke oldu" dedi.

İdlib'de olan gelişmeleri dikkatle izlediklerini anlatan Valdambrini, binlerce insanın daha buradan Türkiye sınırına kaçmakta olduğunu söyleyerek, bu durumu bir saatli bombaya benzetti.

Kaynak: DHA