Türkiye'nin siber güvenlik farkındalığı test edildi
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Türkiye'nin siber güvenlik farkındalığı test edildi

Koronavirüs salgını internet kullanımını ve uzaktan çalışma sürelerini artırdı.

Türkiye'nin siber güvenlik farkındalığı test edildi
28.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:05

Koronavirüs salgını internet kullanımını ve uzaktan çalışma sürelerini artırdı. Yerli siber güvenlik ürünleri üreticisi Berqnet Firewall, düzenlediği Türkiye Siber Güvenlik Farkındalık Yarışması ile internet kullanıcılarının siber güvenlik bilgisini test etti. Yarışmanın sonuçlarına göre kullanıcıların yüzde 80'inin siber saldırılara karşı bilinçsiz olduğu saptanırken yüzde 55'i KVKK'dan habersiz.

Koronavirüs salgını kapsamında alınan sosyal izolasyon önlemleri, uzaktan çalışmanın da etkisiyle internet erişimini ve dijital ortamlarda geçirilen süreyi artırdı. Bu süreçte kullanıcıların internette vakit geçirirken ne kadar güvende olduklarını saptamak için harekete geçen yerli siber güvenlik ürünleri üreticisi Berqnet Firewall, Türkiye Siber Güvenlik Farkındalık Yarışması düzenledi. Türkiye genelinden IT profesyonelleri, şirket sahipleri ve IT sektöründe faaliyet göstermek isteyen gençlerin yer aldığı yarışmada "Şu an ne kadar güvendesin?" başlıklı bir değerlendirme testi sunuldu. Test sonuçlarında kullanıcıların yüzde 80'inin oltalama saldırılarına karşı bilinçsiz olduğu, yüzde 65'inin ise güçlü şifre oluşturmada bilgi eksikliği olduğu saptandı.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ" DİYEN KULLANICILAR ÇOĞUNLUKTA

Türkiye Siber Güvenlik Farkındalık Yarışması'nda katılımcıların siber saldırı türlerinden güçlü şifre belirlemeye, teknik bilgilerden cezai yaptırımlara kadar pek çok konudaki bilgi düzeyleri test edildi. Oltalama saldırılarına ilişkin soru yüzde 80 ile en çok yanlış yanıt verilen soru olurken onu yüzde 70 ile güvenli URL adreslerine ilişkin teknik bilgi sorusu takip etti. Güçlü şifrelere ilişkin sorunun ise yüzde 65 oranında yanlış cevaplanması dikkat çekti.

Sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulunan Berqnet Firewall Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, "Sorulara verilen yanlış yanıt oranlarından hareketle yaptığımız saptamalar, internet kullanıcılarının büyük çoğunluğunun siber tehlikeler karşısında yeterli bilgiye sahip olmadığı ve "bana bir şey olmaz" düşüncesiyle fazlasıyla özgüvenli olduğu yönünde. Oysa karşılaşma oranımızın çok yüksek olduğu oltalama saldırıları hakkında bilgi sahibi olmak, bankacılık gibi kritik işlemlerin yapıldığı adreslerde URL'nin güvenli olup olmadığını kontrol etmek ve karakter, rakam ve harf bakımından zengin güçlü şifreler oluşturmak gibi basit önlemler, maddi ve manevi kayıplar yaşamamıza neden olabilecek siber tehlikelerin önüne geçmede büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu.

KOBİ'lerin en az yüzde 50'sinde fazlası yasal yükümlülükler konusunda yeterli bilgiye sahip değil

Yarışma sonuçlarının ortaya koyduğu dikkat çekici bir diğer nokta ise kullanıcıların yasal yükümlülükler konusundaki bilgi eksikliği oldu. Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 53'ünün, internet hizmeti sağlayan işletmelerin kendi internet ağları üzerindeki tüm trafiği kayıt altına almakla yükümlü olduğunu bilmediği saptandı. İnternet erişim kayıtlarını yasalara uygun olarak kayıt altına almayan bir işletmenin internet ağı üzerinden suç işlenmesi durumunda işletme sahibinin ceza alacağı ise yüzde 55 oranla bilgi sahibi olunmayan bir diğer önemli konu olarak öne çıktı.

Bu sonuçların KOBİ'lerin yasal yükümlülükler konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğine işaret ettiğini belirten Hintoğlu, "İnternet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan 5651 sayılı yasa ve günümüzde önemini her geçen gün arttıran Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı yasa -KVKK) gibi yasalar, özellikle KOBİ'lerin siber güvenlik konusunda alması gereken önlemleri ve bu önlemler alınmadığı takdirde uygulanacak cezai yaptırımları kapsıyor. Ancak elde ettiğimiz sonuçlar ne yazık ki KOBİ'lerin yarısının yasal yükümlülükleri konusunda yeterli bilgi sahibi olmadığını gösteriyor. Bir an önce bu konuda bilinçlenerek gerekli tedbirleri almak ve firewall cihazları ile antivirüs programları kullanmak tüm ölçekteki işletmeler için hayati önem taşıyor." dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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