Sera gazı emisyonu 506.1 milyon ton CO2 eşdeğerine düştü

Sera gazı envanteri sonuçlarına göre, 2019'da toplam sera gazı emisyonu yıllık bazda yüzde 3.1 azalarak 506.1 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri olarak hesaplandı.