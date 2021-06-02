Türkiye'nin şehit çocukları için yolladığı "Hediye Karavanı" tırı Azerbaycan'ı dolaşıyor
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Türkiye'nin şehit çocukları için yolladığı "Hediye Karavanı" tırı Azerbaycan'ı dolaşıyor

Türkiye'nin şehit çocukları için yolladığı 'Hediye Karavanı' tırı Azerbaycan'ı dolaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da şehit ve gazi olan Azerbaycanlıların çocukları için Türkiye'nin yolladığı "Hediye Karavanı" tırı Azerbaycan'ı dolaşmaya devam ederken, Gedebey kentinde çocuklarla buluştu.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da şehit ve gazi olan Azerbaycanlıların çocukları için Türkiye'nin yolladığı "Hediye Karavanı" tırı Azerbaycan'ı dolaşmaya devam ederken, Gedebey kentinde çocuklarla buluştu.

Türkiye'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde 28 Mayıs tarihinde yapılan tören ile Azerbaycan'a doğru yola çıkan "Hediye Karavanı" dün itibariyle Azerbaycan'ın Tovuz kentine ulaşmıştı. Hediye Karavanı Azerbaycan'ın Tovuz kentinin ardından bir sonraki durağı Gedebey oldu. Dışişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu'nun birlikte hazırlamış olduğu "Hediye Karavanı" tırı, Gedebey'de çocuklarla buluştu.

Gedebey şehrinde bulunan Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen programda, Karabağ savaşında şehit ve gazi olan ailelerin çocuklarına özel olarak hazırlanan ve evlerinde de oynayabilecekleri geleneksel Türk oyunları hediye edildi.

Hediye Karavanı, 20 Haziran'a kadar Azerbaycan'ı dolaşacak"

"Hediye Karavanı" tırı 20 Haziran'a kadar Azerbaycan'ın 16 farklı şehrindeki şehit ve gazi çocuklarıyla buluşmalar düzenleyerek, hediyeler dağıtacak. Özel olarak yaptırılan parmak maç, dama, dokuz taş-üç taş, satranç, tekstil ve kırtasiye gibi hediyelerin bulunduğu koliler, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Bakü Büyükelçiliği, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ve Azerbaycan "YAŞAT" Vakfı işbirliği ile evlere ulaştırılacak. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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