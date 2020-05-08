Türkiye'nin şefkat eli ülkelerine dönemeyen yabancı öğrencilere de uzandı
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Türkiye'nin şefkat eli ülkelerine dönemeyen yabancı öğrencilere de uzandı

Türkiye'nin şefkat eli ülkelerine dönemeyen yabancı öğrencilere de uzandı
08.05.2020 12:50 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:54

Kars Kafkas Üniversitesinde (KAÜ) öğrenim gören ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesine rağmen ülkelerine dönemeyen öğrencilerin, ramazanda sorun yaşamamaları için tüm ihtiyaçları gideriliyor.

Kars Kafkas Üniversitesinde (KAÜ) öğrenim gören ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesine rağmen ülkelerine dönemeyen öğrencilerin, ramazanda sorun yaşamamaları için tüm ihtiyaçları gideriliyor.

Irak, Fildişi Sahili, Ürdün, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Gana, Somali, Çad, Mısır ve Rusya gibi birçok ülkeden gelerek KAÜ'de öğrenim gören öğrenciler, Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime ara verilip ülkeler arasındaki yolcu giriş çıkışları durdurulunca Kars'ta kaldı.

Salgınla mücadele kapsamında tedbirlerin alındığı ilk günden bu yana üniversite yönetiminin yerleştirdiği evlerde yaşamlarını sürdüren öğrencilerin tüm ihtiyaçları, yurttaki tedbirlerin başladığı ilk andan itibaren Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yanı sıra yöre halkının desteğiyle karşılanıyor.

Özellikle paylaşma, sabır, hoşgörü, arınma ve huzur ayı olan 11 ayın sultanı ramazanda öğrencileri unutmayan görevliler, kentteki yaklaşık 400 öğrenciye yardım kolileriyle destek oluyor.

KAÜ'de öğretim görevlisi ve üniversitenin yabancı uyruklu öğrenciler danışmanı Serdarhan Cihangir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olan herkese teşekkür etti.

Kars'taki yaklaşık 400 öğrenciye yardım eli uzatıldı

Kovid-19 önlemleri dolayısıyla yabancı uyruklu öğrencilerin ülkelerine dönemeyip Kars'ta kaldığını anlatan Cihangir, "Bu kapsamda yaklaşık 400 yabancı öğrenci Kars'ta bulunuyor. Kars Valiliğince düzenlenen yardımları onlara ulaştırıyoruz, ben de bu yardımlara şahit oluyorum. Böyle zor durumda bizim öğrencilerimiz olan bu çocuklara yardımda bulunuyoruz, zaten hepsi Türk halkından memnun." dedi.

Cihangir, öğrencilerin Türkiye'nin yardımlarına şaşırdıklarını ve çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu yardımlar ramazanda yapıldı, çok önemli bir yardım, bu zor süreçte yabancı öğrencilerimiz unutulmadı. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor. Türkiye'yi, Kars'ı çok seviyorlar, buraları sevdiklerinden dolayı ülkeye geldiler. Türkiye ile öğrencilerin iyi bir muhabbetleri var, çok memnunlar." diye konuştu.

Özbekistanlı öğrencilerden Cafer Saddık ise okumak için bir yıl önce Kars'a geldiğini ifade ederek, "Bu süreçte yardımların bize çok faydası oluyor. Özellikle yabancı uyruklu öğrenciler için bu yardımlar çok önemli, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Türkiye'yi çok sevdim, insanları çok samimi, memleket kültürü olarak çok güzel bir ülke, burayı seviyoruz. Buraya gelirken yabancı olduğumuz için zor olur diye düşündük ama tam tersi oldu çok misafirperverler, bizi sıcak kanlılıkla karşıladılar. Burada her türlü yardımlar yapılıyor." şeklinde konuştu.

"Türkiye'ye geldiğimden beri hep yardım ediyorlar"

Kars'ta mutlu olduklarını dile getiren Çadlı öğrenci Hissein İssa Ali Abdallah ise "Yardımdan dolayı çok teşekkür ederim böyle bir durumda, bu salgında yaptığınız bu yardımlar çok önemli. Rabbim yaptığınız yardımlardan dolayı size de yardım etsin." dedi.

Ürdünlü öğrencilerden Hosam Adeen Abushawer de duygularını "Türkiye'ye geldiğimden beri hep yardım ediyorlar, bu zor şartlarda salgında Türk halkı bize çok yardımda bulunuyor. Türkiye'yi çok sevdiğim için buraya geldim, çok güzel bir ülke." sözleriyle dile getirdi.

Türkiye'nin şefkat eli ülkelerine dönemeyen yabancı öğrencilere de uzandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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