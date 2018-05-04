Türkiye'nin Seçimi" Paneli

Samsun'da Sabah Gazetesi Yazarlar Kulübü, "Türkiye'nin Seçimi" konulu panel düzenledi.

Canik Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele katılan Sabah gazetesi yazarları, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde ve sonrasında Türkiye'nin iç ve dış politikadaki durumu, ekonomik, sosyal ve idari yapısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Panele katılan Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, Türkiye'nin 24 Haziran'dan sonra yeni bir sisteme ve düzene geçeceğini belirtti.

Yeni sistemle parlamentonun gücünün çok daha etkin olacağına işaret eden Erdem, "Türkiye her alanda gelişiyor ve ilerliyor. İstikrarın olması ve bu istikrarın devam etmesi ekonomik yatırımların önünü açıyor. Yeni bir sistemin uygulanması için sandık başına gidilecek Bu çok önemli bir olaydır. Sürdürülebilir büyüme için, istikrar için lider gerekiyor. Ekonomide istikrar göremeyen yatırımcı istihdama ve yatırıma yönelmiyor. Ancak güçlü liderle yatırımcı kendini güvende hissediyor." dedi.

Yazar İsmail Çağlar ise Türkiye'nin 2002 yılından başlayan bir değişim ve kabuk değiştirme sürecinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 24 Haziran seçimleri ile kendini yenileyen bir seçimle yüzleşeceğini dile getiren Çağlar, "24 Haziran seçimleri çok önemlidir. Dünya sürekli gelişiyor ve değişiyor. Bu değişim ve dönüşümde Türkiye'de kendini geliştirmek durumunda, Türkiye siyaseti liderler siyasetidir. Geçmişte de böyledir. Lider güçlü olunca Türkiye gelişme kalkınma göstermiştir. Atatürk döneminde de, Menderes döneminde, Turgut Özal döneminde, Demirel döneminde hatta Tansu Çiler dönemin de ve Recep Tayyip Erdoğan döneminde de güçlü olmuştur. Türkiye farkını fark ettirmiştir. Mesela 1990'lı yıllarda siyaset koalisyonlarla devam eti. Bu kayıp 10 yıldır. Her açıdan kayıptır. Bu nedenle güçlü lider ve istikrar güçlü olmalıdır." diye konuştu.

Yazar Ozan Ceyhun ise Türkiye'nin batılı güçler tarafından kıskaç altında tutulmak istendiği, bu nedenle de sürekli Türkiye üzerinde oylun kurduklarını söyledi.

24 Haziran'da erken seçim kararı alınmasının batı ülkelerinin planlarını bozduğuna da işaret eden Ceyhun, batı 2019'da yerel seçimlerde oyun kurmayı planlarken, alınan erken genel seçim kararı ile planlarının tutmadığını söyledi.

Panelin ardından yazarlar, katılımcıların sorularını cevapladı.

Panele Samsun Valisi Osman Kaymak, Canik Belediye Başkanı Osman Genç ile çok sayıda davetli katıldı.