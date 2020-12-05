Türkiye'nin sebze ihtiyacı için gece gündüz demeden çalışıyorlar

Türkiye'nin sebze ihtiyacı için gece gündüz demeden çalışıyorlar Hijyen kuralları çerçevesinde işçiler tarafından paketlenen ürünler, tırlarla Türkiye'nin dört bir yanına sevki gerçekleştiriliyor Hal işletme çalışanı: "Gece gündüz demeden milletimize kaliteli ve temiz ürünleri yetiştirmek...

Türkiye'nin sebze ihtiyacı için gece gündüz demeden çalışıyorlar

Hijyen kuralları çerçevesinde işçiler tarafından paketlenen ürünler, tırlarla Türkiye'nin dört bir yanına sevki gerçekleştiriliyor

Hal işletme çalışanı: "Gece gündüz demeden milletimize kaliteli ve temiz ürünleri yetiştirmek için çalışıyoruz"

ANTALYA - Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılayabilmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Çiftçilerin toplayıp hale getirdiği ürünler, hijyen kuralları çerçevesinde paketlenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Türkiye'nin örtü altı yaş sebze ve meyve üretim başkenti Antalya'da çiftçilerin sebze ve meyve üretimi tam gaz devam ediyor. Korona virüs pandemisindeki vaka artışları sonrası dün akşam 21.00'da başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, ülkenin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyor. Üretim kapasitesini arttıran çiftçiler, topladıkları ürünleri kamyonlarla Antalya Toptancı Hali'ne getiriyor. Burada hijyen kuralları çerçevesinde işlenen ürünler, ardından paketlenip tırlarla iç piyasaya gönderiliyor, sevkiyatta da herhangi bir tedarik zinciri sıkıntısı yaşanmıyor.

"Vatandaşlarımız tedirgin olmasın"

Türkiye'nin her bölgesine domates, kabak ve patlıcan sevkiyatı yaptıklarını belirten işletme çalışanı Yakup Korkmaz, "Çiftçilerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Pandemi döneminde sebze konusunda vatandaşlarımızın sıkıntı yaşayacağını düşünmüyoruz. Sevkiyata devam ediyoruz" dedi.

Sebze paketlemesinde çalışan işçilerden Rihan Çadak da, "Gece gündüz demeden milletimize kaliteli ve temiz ürünleri yetiştirmek için çalışıyoruz. Hijyen kurallarına önem veriyoruz, aynı şekilde kendimizi de koruyoruz. Vatandaşlar hiç tedirgin olmasın. Türkiye'deki tüm marketlere mal gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN