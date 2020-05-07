Türkiye'nin saygın bilim adamları telekonferansla Ankara'da buluştu
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Türkiye'nin saygın bilim adamları telekonferansla Ankara'da buluştu

Türkiye'nin saygın bilim adamları telekonferansla Ankara'da buluştu
07.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:15

Ata yurttan ana yurda, kilometrelerce uzak diyarlarda yaptığı ilmi çalışmalarla, bilim dünyasına, Türk tarihi konusunda, çağlara ışık tutan Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ın bilim kurulu başkanlığını yaptığı, 2.

Ata yurttan ana yurda, kilometrelerce uzak diyarlarda yaptığı ilmi çalışmalarla, bilim dünyasına, Türk tarihi konusunda, çağlara ışık tutan Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ın bilim kurulu başkanlığını yaptığı, 2. Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi 6 Mayıs 2020 tarihinde Ankara Üniversitesi-Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde telekonferans yöntemiyle başladı.

25 oturumun olduğu ve 85 katılımcının katıldığı telekonferansa, Ankara Üniversitesi DTCF'nden değerli bilim adamları başta olmak üzere, TTK, TİKA ve çeşitli kurumlardan değerli bilim insanları ve yöneticiler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan bilim kurulu başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, şunları ifade etti: "Zor günler geçirdiğimiz bu günlerde, en iyi yapabildiğimiz iş olan bilim üretmeye çalışmaktayız. Doktorlarımızın canlarını hiçe sayarak insanlarımızı yaşatma çabalarını ayakta alkışlıyoruz. Hekimlerimizi ve sağlık personelimizi sadece biz değil, dünya alkışlıyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve kabinedeki diğer bakanlarımızın dirayetli çabaları sayesinde korona virüsünü en az hasarla atlatmanın eşiğindeyiz. Elbette siz değerli bilim insanlarımızı Ankara'da misafir etmek, birlikte bilgi paylaşımı yapmak isterdik. Malum şartlardan dolayı bunu gerçekleştiremedik. Salgın şartlarının zorluğuna rağmen, telekonferans yoluyla bile olsa, böyle bir sempozyumun yapılmasından dolayı son derece mutluluk duymaktayım. Ziya Paşa'nın dediği gibi; 'Tarih en büyük siyaset öğretmenidir. Hiç kimse tarihin önünde diz çöküp öğrenmekten geri duramaz.' Biz de bu sonsuz tarih öğrenme aşkı ile katılımcıların sunacakları bildirileri çok önemsiyoruz. Şu an tarih, bir olaya tanıklık etmektedir. Siz değerli bilim insanlarının emek vererek hazırlamış olduğu bir birinden güzel bildiriler tarihi bilimine zenginlikler katacaktır. Hiç şüphesiz sunacağınız bildiriler, tartışılacak ve bilim süzgecinden geçirildikten sonra bilim dünyasına sunulacaktır."

Konuşmasının ardından Ceylan katılımcılara teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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