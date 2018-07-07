Türkiye'nin Satranç Ustaları Bilecik'te Toplandı

"15 Temmuz Demokrasi Günü Yıldırım ve Hızlı Satranç Turnuvası" Bilecik'te başladı.

Atatürk Spor Salonu Stadı'nda düzenlenen törendeTürkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen usta lisanslı satranç ustaları kıyasıya yarıştı.

Turnuvanın 6-7 temmuz da iki gün süreceğini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, 15 Temmuz'daki demokrasiye yapılan müdahaleyi gençlere tekrar hatırlatmak adına bu turnuvayı organize ettiklerini söyledi.

Yıldız, "59 ilden 350 sporcumuzun katımıyla çok çekişmeli maçlar izleyeceğiz. Çok üst düzeyde sporcular var. Son iki yıldır Bilecik'te de satranç sporuna ilgi arttı ve başarılı sonuçlar gelmeye başladı. Amacımız ülke genelinde bu sporu daha da yaygınlaştırmak." diye konuştu.

İki günlük turnuva sonunda dereceye girenler para ile ödüllendirilecek.